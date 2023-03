8 marzo, il rosa prevale in numerosi incarichi. Il sindaco: "Forlì è una città a misura di donna"

"Forlì è una città a misura di donna". Il sindaco Gian Luca Zattini celebra l'8 marzo ricordando sulla propria pagina Facebook "le tante donne che rivestono ruoli apicali in società partecipate, negli enti pubblici, in ordini professionali e in istituzioni di respiro nazionale". "Donne libere e coraggiose, che hanno studiato e acquisito competenze, coniugando il diritto a sentirsi realizzate con i sacrifici derivanti dall’essere madre, compagna, moglie e figlia - sottolinea il primo cittadino -. Donne che hanno conquistato, meritandoseli, incarichi di spicco in ambienti che governano la giustizia, il terzo settore, la cultura, l’economia e la politica di questa città".

"È donna la nostra presidente del Consiglio comunale e la segretaria generale del Comune di Forlì - ricordqa Zattini -. È donna la direttrice del carcere, la presidente del Tribunale, la procuratrice generale, la presidente dell’Associazione Forense di Forlì Cesena, la presidente dell’Ordine Notarile di Forlì-Cesena e Rimini. Sono donne la presidente di Alea e la presidente di Livia Tellus. È donna la segretaria generale della Cgil di Forlì e le dirigenti del Servizio Risorse Umane, Scuola e Sport, Urbanistica, Welfare e Tributi del Comune di Forlì. Sono decine le donne ai vertici del mondo dell’impresa, che traghettano aziende di nicchia, eccellenze locali e multinazionali conosciute in tutto il mondo. Sono altrettanto numerose le donne che operano e guidano team importanti in ambito sanitario e nel sociale, responsabili di cooperative, associazioni di promozione culturale ed enti non-profit".

"Certo, la strada da fare è ancora lunga per rendere giustizia, merito e rispetto a tutte le donne di questo Paese - chiosa Zattini -. La lotta per le pari opportunità deve essere un obiettivo di tutti e la stella polare di questa Amministrazione. Tuttavia, con una punta di orgoglio possiamo dire che a Forlì, quel percorso tutto al femminile di conquiste e affermazione della propria dignità, umana e professionale, è ricco di pubblici riconoscimenti".