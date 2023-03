L'Aeronautica Militare celebra il centenario: mostre di cimeli, open day in caserma e il passaggio delle Mille Miglia

Forlì, città del volo, si appresta a celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare con un nutrito calendario di iniziative. La prima è stata inaugurata lunedì mattina nello spazio espositivo della Fondazione Carisp di Forlì, con una mostra statica di cimeli e modellini degli aeroplani che hanno fatto la storia dell'aviazione militare italiana, come l'F104 e l'Mp339, e che potranno essere ammirata dai passanti fino al 30 marzo. L'evento clou è previsto il 28 marzo, quando il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli aprirà le porte della base di via Solombrini con un open day, arricchito da visite guidate nei laboratori dell'ente.

"Ringraziamo la Fondazione Carisp di Forlì per l'opportunità che ci è stata data di allestire nella 'vetrina del priore' una mostra che attirerà l'attenzione dei cittadini - le parole del tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì -. E' il nostro centesimo compleanno e lo vogliamo celebrare con la città. Ringraziamo inoltre l'amministrazione comunale e il sindaco Gian Luca Zattini, che ha accolto con entusiasmo il calendario degli eventi, che godranno del Patrocinio del Comune di Forlì".

Entrando nel dettaglio, il 28 marzo il Secondo Gruppo aprirà le porte della base con una cerimonia istituzionale che si terrà alla presenza di alcune scolaresche. "Ci sarà alle 9.30 l'alza bandiera solenne, con la banda che suonerà l'inno nazionale", fa sapere Agostini. Al termine ci sarà l'inaugurazione di una mostra allestita in uno spazio museale della base di via Solombrini. Alle 12.30 partirà l'open day, con personale civile e militare che guideranno i partecipanti alla scoperta delle attività svolte dall'ente. Per l'occasione si potrà effettuare anche un'offerta che sarà destinata alla ricerca per la lotta contro il cancro, nell'ambito dell'iniziativa "Un dono dal cielo per Airc", promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica.

Il calendario degli appuntamenti non si ferma al 28 marzo. Il 21 aprile l'Aeronautica, insieme al Comune di Forlì, celebreranno il centenario della nascita di Arturo Spazzoli, allievo ufficiale pilota dell'Accademia Aeronautica, che durante la Seconda Guerra Mondiale si unì ai partigiani trovando la morte assieme ad Adriano Casadei, Silvio Corbari e Iris Versari il 18 Agosto 1944 (il fratello Tonino venne ucciso il giorno dopo). Per l'occasione sarà presente anche il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Ci sarà un simposio storico al Liceo Classico "Morgagni", seguita da una cerimonia istituzionale nella base del Secondo Gruppo con deposizione di una corona commemorativa.

Dal 13 al 21 maggio, in collaborazione dell'Associazione Arma Aeronautica, l'oratorio di San Sebastiano ospiterà una mostra di cimeli, che, assicura il Tenente Colonnello Agostini, "comprenderà oggetti riguardante il centenario della forza armata che probabilmente non sono presenti nemmeno nei musei dell'Aeronautica". Inoltre, in concomitanza del passaggio della "Mille Miglia", che avverrà il 13 giugno, le settecento auto che formeranno la carovana della corsa storica transiteranno all'interno della base di via Solombrini. "E' un programma fitto di eventi, che ci esalta - conclude Agostini -. Sarà l'occasione per ammirare la storia dell'Aeronautica, far vedere l'attività che viene svolta quotidianamente, con un'occhiata rivolta anche al futuro".

"Forlì è una città del volo, che può vantare una tradizione lunghissima - la sottolineatura del sindaco Zattini -. Vogliamo onorare l'Aeronautica facendo tante cose assieme all'Arma. Il Comune punta a concretizzare il polo aeronautico insieme alla Fondazione Carisp, portando avanti un percorso lungo e difficile che darà importanti ricadute alla città. Poi c'è il progetto riguardante il Museo del Volo, legato al ciclo dei mosaici presenti al palazzo aeronautico, il più grande in Italia. Stiamo finendo il restauro del monumento ai caduti e chiederemo un coinvolgimento importante all’Aeronautica per realizzare un'iniziativa bellissima. E' un anno importante per l'Aeronautica e la città. Il Comune è pronto a fare la propria parte nei riguardi del Secondo Gruppo, che ricordiamo è cittadino onorario della nostra città, un'eccellenza che ci teniamo ben stretta".

"La Fondazione Carisp è particolarmente attaccata all'Arma dell'Aeronautica - ricorda il professor Enrico Sangiorgi, componente del consiglio d'amministrazione della Fondazione -. La nostra città ha legato al volo tantissime delle sue passioni, vocazioni e capacità. C'è il corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale, confrontandoci con sede storiche come Torino e Roma, dove il volo e l'aeronautica ha svolto funzione primaria per il Paese. E' una sfida iniziata 30 anni fa e che è diventata un fiore all’occhiello alla città grazie all'aiuto di tanti professionisti". Sangiorgi ha anche ricordato la presenza a Predappio delle "Gallerie Caproni", "antica vocazione industriale legata all'aeronautica che ha dato luogo ad un'applicazione ricerca per lo studio dei fenomeni di turbolenza ad alta velocità dei fluidi". La mostra allestita "fa parte di un percorso che fa di Forlì un luogo sempre più appetibile dal punto di vista turistico".

L'impegno della Fondazione verso l'Aeronautica è testimoniato anche dai fondi erogati per il restauro del tetto della prestigiosa Torre Numai, sede dell'Associazione Arma Aeronautica, guidata dal presidente Renato Cappelli, ex Ufficiale del Corpo di Commissariato Aeronautico del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì: "Senza questo aiuto non saremmo riusciti a realizzare questo intervento".