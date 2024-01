Si avvicina la festa della Madonna del Fuoco, è il tempo della Novena. Il programma delle celebrazioni

Si avvicina la festa della Madonna del Fuoco e, dal 24 gennaio fino al primo febbraio, è il tempo della Novena. Per ciascuno di questi giorni sarà celebrata la messa alle 8.30, 10 e 18.15. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà la recita del rosario e preghiera della novena. Predicatore sarà padre Francesco Botterio, parroco del santuario della Beata Vergine del Piratello di Imola. La preghiera pomeridiana verrà animata dalle parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, che giungeranno in pellegrinaggio in Duomo. A iniziare, mercoledì 24, sarà il vicariato dell’unità pastorale del Centro storico. Il 25 sarà la volta del vicariato Bertinoro-Forlimpopoli, mentre il 26 toccherà a Forlì Est e Forlì Nord-Ravennate. Sabato 27 il pellegrinaggio sarà animato dalla Caritas e dalla Comunità del diaconato con la partecipazione del Centro di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita.

Domenica 28 si rinnoverà la tradizione della Fiorita dei Bambini, con ritrovo alle 14.30 alla chiesa di San Filippo per raggiungere la colonna della Madonna del Fuoco in piazza del Duomo ove, alle 15.30, ci sarà l’omaggio floreale alla Patrona da parte dei Vigili del Fuoco. Inoltre si terrà il pellegrinaggio degli ammalati, dei disabili e dei sofferenti organizzato dalla Pastorale della Salute, Unitalsi e Centro Volontari della Sofferenza. Lunedì 29, per quanto riguarda il pellegrinaggio, sarà il turno dei Vicariati Val di Rabbi e Val Bidente mentre il 30 giungeranno in Cattedrale I Vicariati Forlì Ovest e Acquacheta. Mercoledì 31 si terrà il pellegrinaggio della Famiglia Salesiana. È prevista pure la veglia dei giovani alla Madonna del Fuoco alle 20.30. Giovedì 1 febbraio, sarà la volta del pellegrinaggio dei Vicariati Forlì Sud e Forlì Sud Ovest.

Il culmine della festa è nel fine settimana: sabato 3 febbraio, oltre a numerose occasioni liturgiche, come I primi vespri delle 17.30 e alle 18.30 messa per la Giornata della Vita presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza, si invitano I forlivesi a esporre lumini alle finestre a ricordo del miracolo avvenuto nel 1428. Domenica 4 saranno celebrate messe alle 6, alle 7, alle 8.30 presieduta dal vescovo emerito di Rimini mons. Francesco Lambiasi, alle 9.45 presieduta dal vescovo emerito di Forlì-Bertinoro monsignor Lino Pizzi. Alle 11 ci sarà la concelebrazione pontificale presieduta dal vescovo Corazza e altre messe alle 12.45, alle 15, alle 18 presieduta da mons. Enrico Casadei, alle 19.15 presieduta da mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini.

Tra le piazze del Duomo, Ordelaffi e Saffi domenica 4 si apriranno le bancarelle con articoli di vario genere, con particolare risalto alla tradizionale piadina della Madonna del Fuoco, un dolce dalla forma ovale farcito con uvetta e semi di anice o proposto in versioni con crema, cioccolato, marzapane o pistacchio.

La storia

Un incendio devastante divampò nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1428, forse per distrazione del maestro Lombardino da Riopetroso nella cui aula aveva appeso una bella xilografia mariana. In luogo della scuola, sull’attuale via Cobelli, ora c’è la “chiesina del Miracolo”, particolarmente affollata in questi giorni. Nonostante le fiamme avessero aggredito tutto l’edificio, la bella xilografia mariana non aveva subito alcun danno. Subito si riconobbe la straordinarietà dell’accaduto. L’Immagine fu portata in processione in Cattedrale ed è pregata da allora specialmente nei momenti di prova, come guerre, terremoti, alluvioni, epidemie e malattie.