Anche il Forlivese celebra Sant’Antonio Abate con la distribuzione del pane e la benedizione degli animali domestici

Ha radici millenarie la festa di Sant’Antonio Abate, in programma fra domenica e martedì si terrà in tutto il mondo cristiano. La Diocesi di Forlì-Bertinoro non è da meno, al punto che l’eremita egiziano protettore degli animali domestici, verrà celebrato in quasi tutte le parrocchie del territorio guidato pastoralmente dal vescovo mons. Livio Corazza. A Forlì, l’epicentro dell’evento religioso è localizzato in corso Diaz 105, nella chiesa parrocchiale di Ravaldino.

Il programma prevede per martedì 17 gennaio la distribuzione del pane benedetto durante le celebrazioni eucaristiche delle 8 e delle 10, con la messa delle 18.30 che sarà presieduta dallo stesso vescovo Livio. Al termine di ogni funzione liturgica saranno proposte letture sulla vita del Santo, a cura delle comunità parrocchiale ravaldinese. Il luogo di culto cristiano di corso Diaz è dedicato a Sant’Antonio Abate (da non confondere con Sant’Antonio da Padova) dal 1798, l’anno in cui divenne sede parrocchiale, dopo la chiusura, disposta dalle truppe napoleoniche, della chiesa di Sant’Antonio Vecchio, oggi Sacrario dei caduti di tutte le guerre. Il secolare edificio fu così adibito a magazzino, sala da ballo, caserma militare e bottega, fino a recuperare la sacralità originaria negli ultimi decenni del XX secolo. Sant’Antonio Abate sarà festeggiato anche in altre realtà parrocchiali della Diocesi, a partire da Castrocaro: domenica, alle 15.30 è prevista la benedizione degli animali domestici sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Nicolò e Francesco. Al termine delle sante messe celebrate nel corso della giornata, sarà distribuito il pane benedetto in sacchetti già confezionati. Sempre domenica, il Divo Antonio sarà di scena anche a Ladino, alle porte di Terra del Sole: al termine della messa delle 9, l’area verde circostante la chiesa di San Martino vedrà la presenza di animali domestici di ogni specie, ma anche cavalli, asini e animali da cortile, per la benedizione di rito.

La devozione a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne, ha lasciato segni indelebili nella tradizione forlivese. Il santino con la sua effige era affisso sulle porte di accesso alle stalle, che erano benedette proprio in occasione della festività. Antonio, che in Romagna era chiamato “Sânt Antöni de pörc”, è sempre stato raffigurato con un maialino a fianco: il suino starebbe a rappresentare il demonio tentatore vinto dalla fede del santo. Un’altra tradizione popolare, molto diffusa anche in Romagna, afferma che il 17 gennaio gli animali acquistano la capacità di parlare e le persone devono tenersi lontano da loro, perché è considerato di cattivo auspicio sentirli conversare. Spiccano anche detti e proverbi, come “Sant’Antonio dalla barba bianca se la neve non c’è poco ci manca”, o anche “San Lorenzo gran calura Sant’Antonio gran freddura, l’uno e l’altro poco dura”. Antonio nacque in Egitto intorno al II secolo dopo Cristo da agiati agricoltori cristiani. Rimasto orfano prima dei vent'anni con un ingente patrimonio, abbandona tutto per seguire la vocazione e diventa eremita. Detto anche sant'Antonio il Grande, sant'Antonio d'Egitto, sant'Antonio del Fuoco, sant'Antonio del Deserto, sant'Antonio l'Anacoreta, è considerato fondatore del monachesimo cristiano e primo degli abati. Visse nella Tebaide egiziana fino al termine della sua lunghissima vita e, secondo tradizione, morì a 106 anni il 17 gennaio del 356. Oltre ad essere patrono di numerose città e villaggi, Sant’Antonio Abate protegge i macellai, i salumieri, i canestrai e va invocato contro ogni tipo di contagio, soprattutto dall’herpes zoster, conosciuto non a caso come “fuoco di Sant’Antonio”.