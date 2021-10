Celiachia e la sindrome dell'intestino irritabile: focus sulle novità di ricerca clinica

Giovedì il salone comunale di Forlì ha ospitato il secondo appuntamento di "Chronicity. Percorsi e modelli di cura in Gastroenterologia", diretto dal dottor Carlo Fabbri, direttore dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena, che ha ha trattato il tema della "Celiachia e la Sindrome dell'Intestino Irritabile o Inflammatory Bowel Disease (Ibs)". Oltre alle coordinatrici scientifiche Chiara Coluccio, Giulia Comandini, Elisa Liverani e Monica Sbrancia erano presenti in qualità di moderatori Alessandro Mussetto(Ravenna), Enrico Valletta (Forlì), Enrico Strocchi (Forlì-Cesena) e Alessandro Zennaro (Cesena). Tra i tanti relatori anche il professor Vittorio Sambri, direttore dell’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina dell'Ausl Romagna che ha parlato del Microbiota e del suo alfabeto.

"Nelle ultime decadi abbiamo assistito ad un sostanziale cambiamento di approccio sia clinico che organizzativo alla patologia - precisa Fabbri -. Ciò è particolarmente apprezzabile per le malattie croniche ove, la conoscenza medico-scientifica si è sempre più avvicinata alla sensibilità e ai saperi della società, con l’intento di garantire, a chi è affetto da patologie croniche, una maggiore consapevolezza e una percezione di integrazione in sistemi, che attraverso le reti sanitarie, le associazioni e i network sociali, generino nel singolo uno spettro ampio di opportunità per conoscere la propria malattia, gli strumenti medici di cura ma anche presidi e modalità di supporto per tendere a migliorare la percezione del proprio stato".

"Su questa base abbiamo pensato attraverso "Chronicity" di dare origine ad una serie di appuntamenti, mirati su alcune patologie croniche dell’apparato digerente a largo impatto epidemiologico e sociale, dove in ognuno di questi si affrontino in primis le novità clinico assistenziali e di ricerca clinica, ma dove al contempo si esplori in dettaglio il possibile contributo alla cura della persona derivante da chi per “mission professionale” si occupa della persona - conclude -. A tale fine si è creata una rete di collaborazione trasversale tra le società scientifiche afferenti a discipline diverse, a federazioni incentrate sul food e fitness, oltre che con le associazioni dei pazienti".

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 23 ottobre, a Cesena, nella sala congressi dell'Ospedale Bufalini con il convegno dal titolo "La cronicità in gastroenterologia", con coordinatore scientifico Monica Sbrancia. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario completare la scheda di iscrizione ed inviarlaall’indirizzo e-mail: segreteria@adbcongressi.itLe iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili