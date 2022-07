Dal prete al politico: dopo 30 anni le loro strade tornano a unirsi nella cena di classe degli ex alunni di Geometri

Martedì scorso si è riunita a 30 anni dal diploma, la 5°B dell'Istituto Tecnico Leon Battista Alberti a "Villa Carpena". Erano presenti all'appuntamento 18 ex alunni su 26 della classe. Una serata speciale con gli amici di sempre e tanti ricordi di una vita passata da non dimenticare. In tanti hanno preso strade diverse: c'è chi nel frattempo, è diventato prete ed ora è parroco a Spoleto e chi invece ha intrapreso la strada politica ed è un volto noto della polizia forlivese e regionale. Erano presenti Boschi Mirco, Buscherini Iris, Casamenti Monica, Conficconi Nicoletta, Favoni Miccoli Gianluca, Gabarrini Monica, Garoia Giuliano, Giondi Elisa, Liberatore Cinzia Mazzotti Raffaella, Milandri Silvia, Milanesi Massimo, Pasini Daniele, Pompignoli Massimiliano, Raggi Alessandro, Rustignoli Natascia, Tommaselli Susanna, Turroni Hellen.