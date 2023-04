Oltre 200 persone alla cena benefica per il reparto di Ginecologia del "Morgagni-Pierantoni"

Sostenere il reparto di Ostetricia e di ginecologia dell’Ospedale di Forlì: è questa la finalità della cena di beneficenza “Universo Donna”, che si è svolta venerdì al Grand Hotel di Forlì e il cui ricavato contribuirà all’acquisto di strumentazioni innovative per la diagnostica di certe patologie o di nuove attrezzature per le nascite. L'obiettivo dell’evento era anche quello di informare e sensibilizzare tutte le donne sui servizi presenti nella struttura ospedaliera dell’Ospedale Morgagni–Pierantoni.

Nel corso della cena vi è stato uno spettacolo di cabaret con Andrea Vasumi; l’esibizione della soprano Wilma Vernocchi e l’intrattenimento musicale dei “Due di note“, ma sono state organizzate anche un’asta fotografica con Caterina Errani, un quadro creato per l'occasione dall'artista Andrea Mario Bert e una lotteria con premi offerti da diverse attività commerciali e imprese, sponsor dell’ evento.

"Non avrei mai immaginato così tanta partecipazione ed interesse, con 220 partecipanti e una lista d’ attesa di più di 50 persone - racconta Simona Buda, tra le artefici della serata -. Prezioso l'intervento del primario Savelli, che ha raccontato come nel tempo il Reparto sia diventato davvero un importante punto di riferimento in tutta la Romagna per l'universo femminile". Da Buda un rinrgraziamento "a tutte le istituzioni presenti, al sindaco Gian Luca Zattini, a tutto il personale di Reparto medici, infermieri , addetti ai lavori e alle meravigliose ostetriche. Un grazie anche agli spnsor, dai più grandi ai più piccoli, che hanno reso possibile tutto questo. Non è facile e scontato trovare così tanta disponibilità in questo momento storico ma tante attività hanno dato il loro prezioso contributo. Non solo grandi aziende, ma anche artigiani della zona. Grazie al primario Savelli per aver supportato da mesi questo progetto. Sono davvero grata alla città di Forlì e ai forlivesi per essersi dimostrati così generosi e presenti".

L'unità operativa

L'unità operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Forlì è diretta dal 2021 dal dottor Luca Savelli. La struttura si prende carico della donna in gravidanza, dal concepimento al parto, e della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie femminili all'interno di un percorso assistenziale completo ostetrico-ginecologico. Tra le ultime novità in reparto anche l’apertura di un ambulatorio per le donne che soffrono di endometriosi e l’acquisizione di strumentazioni utili alla diagnosi precoce di tumori femminili.