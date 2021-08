Aeronautica Militare, il comandante Luca Zorzan lascerà Forlì: destinazione Roma per un nuovo prestigioso incarico

Venerdì la Sezione di Forlì dell’Associazione Arma Aeronautica ha celebrato con una cena di gala al Wine Resort Borgo Condè il saluto di commiato al comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, il tenente colonnello Luca Zorzan, in procinto di essere trasferito per un importante incarico al Comando Logistico allo Stato Maggiore di Roma. La cerimonia ha avuto luogo alla presenza delle piu’ alte autorità civili e militari, con la partecipazione del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, e dei vertici del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forli’ e del 15° Stormo di Cervia, nonchè delle Sezioni romagnole dell’Associazione Arma Aeronautica di Ravenna, Faenza, Lugo di Romagna e Cesena con i rispettivi presidenti, soci e familiari.

Nell’occasione e’ stata donata al comandante una opera d’arte raffigurante una scultura in terracotta della storica Torre Numai realizzata dal maestro scultore Forlivese Otello Turci da parte della Sezione di Forlì a suggello della proficua e prolungata collaborazione e in segno di riconoscenza per il suo operato durante il periodo di comando all'ente forlivese. Anche la Sezione di Lugo di romagna ha omaggiato il comandante con una targa raffigurante l’Asso degli Assi Francesco Baracca.