Cena di Natale per l'Associazione Stampa Forlì-Cesena. Ricordati i colleghi Gaetano Foggetti e Sante Montanari

Cena di Natale, alla presenza dei cronisti dei quotidiani e periodi forlivesi, mercoledì scorso sotto la regia dell'Associazione Stampa Forlì-Cesena nella Sala Aurora al Circolo della Scranna. "Quando, oltre un secolo fa, i giornalisti romagnoli costituirono le prime Associazioni Stampa, volevano creare uno spazio comune in cui trovarsi tra colleghi per affermare doveri e diritti di una professione nuova e che stava crescendo - premettono dal direttivo, composto da Davide Buratti, Emanuele Chesi, Ennio Gelosi, Francesca Leoni e Mario Proli -. Nonostante le trasformazioni vertiginose intervenute in un secolo, lo spirito che anima l'Associazione Stampa Forlì Cesena è sempre quello: il desiderio di avere un punto di incontro tra persone che esercitano lo stesso lavoro per riconoscersi nelle diversità dei ruoli, affrontare insieme i problemi (complessi e gravi) della categoria, comprendere le trasformazioni in atto, rafforzare la consapevolezza del valore sociale dell'informazione quale elemento vitale per la comunità. Anche quest’anno ci siamo ritrovati in occasione delle festività natalizie e di fine anno".

Tanti sono stati gli spunti emersi nel corso della cena degli auguri, che si è svolta alla presenza del segretario Aser Matteo Naccari, del presidente della provincia e sindaco di Cesena Enzo Lattuca, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, e dei rappresentanti romagnoli dell'Ordine dei Giornalisti regionale. "Una serata piacevole e interessante, ma anche l'occasione per ricordare amici e colleghi che ci hanno lasciato nei mesi scorsi: Gaetano Foggetti e Sante Montanari - evidenziano dal direttivo -. L'augurio condiviso tra i presenti ed esteso con questo messaggio a tutte le colleghe e i colleghi giornalisti, è di trascorrere un Buon Natale e di imboccare nel migliore dei modi la via del nuovo anno, che sia sereno e ricco di soddisfazioni"