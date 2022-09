Con la "Cena a impiatto zero" inaugura il nuovo spazio "Regnoli 41 e Buon Vivere"

Giovedì, in occasione della tradizionale "Cena a Impiatto Zero", giunta alla sua nona edizione, sarà inaugurato al civico 52 di via Regnoli, uno spazio “in relazione”, per parafrasare il titolo di questa tredicesima edizione del festival del Buon Vivere, tra due realtà che da anni promuovono, con modalità diverse ma uguali negli obiettivi, il bene comune e la coesione come esperienze imprescindibili per fare della bellezza e della sostenibilità azioni concrete di sviluppo. Uno spazio comune, un luogo di dialogo, di formazione e di partecipazione attiva per costruire, in continuità, percorsi di buon vivere in cui tutte e tutti sono e possono essere parte, per dare la possibilità a chi vuole di organizzare momenti e iniziative ispirati ai valori che le due Associazioni da quasi 15 anni promuovono. E per dare sin da subito coerenza alle nostre finalità, il giorno dell’inaugurazione sarà allestita una mostra d’arte con le opere di Silvana Cardinale e gli acquerelli di Sergio Catitti che potrà essere visitata fino al 25 di ottobre.

“Quello che inaugura giovedì - dichiarano le referenti dell’Associazione Regnoli 41 e del Buon Vivere - è un piccolo spazio, ma per noi enorme nelle finalità che promuove e nella coerenza ai principi del bene comune a cui come realtà ci ispiriamo. La relazione come esperienza che agisce sul benessere individuale e collettivo insieme, la forza dello stare insieme che rende i piccoli passi un viaggio in cui, attraverso il conoscere e il conoscersi, costruire un futuro fiducioso del presente che lo crea. Un “corner” aperto e fruibile anche a tutte le associazioni che da anni lavorano con noi che, se vorranno, potranno trovare un luogo in centro in cui incontrarsi. La “porta aperta” come valore del cooperare, dell’essere parte nel costruire percorsi di buon vivere". Alla cena impiatto zero hanno collaborato La Pistona, Cia, Idrotermica Coop, gli artigiani e, ovviamente i residenti e i negozianti della via. Alle 19.45 si terrà la premiazione della foto vincitrice del concorso "Uno scatto per Regnoli" organizzato da Postcards - Cartoline da Forlì e Regnoli 41. La musica che accompagnerà la serata sarà eseguita dal vivo da Old Station Big Band, la prenotazione è obbligatoria al 345.8530365.