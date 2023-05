Censite 127 frane, la mappa delle strade chiuse sull'Appennino: in alcune serve l'autorizzazione

A sei giorni dall’inizio dell’alluvione, che ha colpito la provincia di Forlì-Cesena, sono numerose le strade chiuse o parzialmente inagibili in tutto il territorio provinciale con situazione non ancora stabilizzata. Le frane censite da un primo monitoraggio sono 127, ma la situazione è in continua evoluzione per frane e smottamenti, soprattutto nel territorio collinare dove intere strade sono state cancellate.

Con un lavoro costante, congiunto e in coordinamento con i Comuni, la Prefettura, la Protezione civile e tutte le forze dell’ordine si sta lavorato per aprire, dove possibile, misure di sicurezza permettendo, la viabilità, anche in maniera parziale, in modo da rendere raggiungibili tutti i nuclei abitati. Possono transitare veicoli con peso inferiore a 3.5 tonnellate, mezzi di soccorso, di ripristino dei luoghi e autorizzati su 2 strade nel territorio cesenate e 8 strade nel territorio forlivese. È invece istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe i sensi di marcia, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, su 15 strade cesenati e 20 strade forlivesi.

"Gli interventi che stiamo predisponendo sono funzionali a riaprire le strade per far uscire dall’isolamento le persone – dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca - e liberare, con criteri minimi di sicurezza garantita, le vie di collegamento fondamentali, dando la precedenza alle viabilità di fondovalle, ma siamo di fronte ad una situazione straordinaria che non ha precedenti. Nella giornata di martedì ci sarà l’incontro con il Governo, la Regione e le parti sociali: sarà quella l’occasione per definire quantità e modalità degli aiuti. Se ci sarà la gestione commissariale, come sarà strutturata. Dovrà essere definito se prendere le risorse dal fondo di solidarietà europea per affrontare una ricostruzione straordinaria. Si raccomanda di evitare spostamenti che non siano strettamente necessari sulle strade interessate dai dissesti".

Come richiedere l'autorizzazione

Per richiedere l'autorizzazione al transito, l'interessato deve presentare una domanda, adeguatamente motivata (esigenze lavorative indicando la sede di lavoro, motivi di salute, ricongiungimento famigliari bisognosi, etc.), allegando copia di un documento di identità in corso di validità indicando la Provinciale interessata, all'indirizzo trasportieccezionali@provincia.fc.it. E' possibile inoltrare richieste cumulative con la stessa motivazione. Si fa presente che in attesa del rilascio dell'autorizzazione provinciale per il transito richiesto, potrà essere mostrata alle forze dell'ordine la richiesta presentata in Provincia. Per informazioni in merito all'ordinanza e alla percorribilità delle strade provinciali: luca.gardelli@provincia.fc.it e fabrizio.diblasio@provincia.fc.it

La mappa per il Forlivese

E' istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe i sensi di marcia, eccetto mezzo di soccorso e di servizio per i luoghi di ripristino e veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate solo se specificatamente autorizzati, fin al ripristino delle condizioni di sicurezza nelle strade la Provinciale 3 "Del Rabbi" nel tratto San Zeno-Predappio, tra i chilometri 15 e il 27+500; la Provinciale 4 "Del Bidente" dal chilometro 53+000 al chilometro 55+000 (escluse le fasce orarie 8:30-12:00 e 14:00-18:30 in cui il transito è interdetto per lavori in corso), la Provinciale 19 "Marradese" dal chilometro 0 al chilometro 6+048, la Provinciale 20 "Tramazzo-Marzeno" dal chilometro 0+000 al chilometro 16+074 (escluse le fasce orarie 8:30-12:00 e 14:00-18:30 in cui il transito è interdetto per lavori in corso); la Provinciale 22 “Busca” dal chilometro 0+000 al chilometro 12+977; la Provinciale 24 "Forche" dal chilometro 0+000 al chilometro 5+667; la Provinciale 23 "Centoforche" dal chilometro 0+000 al chilometro 11+712; la Provinciale 40 "Badia Santa Paola" dal chilometro 10+600 al chilometro 10+650 e la Provinciale 83 "Polenta" dal chilometro 5+300 al chilometro 5+400

E’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe i sensi di marcia fino al ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la Provinciale 2 "Di Cervia", la Cervese, dal chilometro 10+500 al chilometro 10+700; la Provinciale 4 Del Bidente dal chilometro 53+000 al chilometro 55+500 (nelle fasce orarie 8:30-12:00 e 14:00-18:30); la Provinciale 20 "Tramazzo-Marzeno" dal chilometro 0+000 al chilometro 16+074 (nelle fasce orarie 8:30-12:00 e 14:00-18:30); la Provinciale 21 "Trebbio" dal chilometro 1 al chilometro 12+460; la Provinciale 25 “Valbura” dal chilometro 2+500 al chilometro11+754; la Provinciale 26 “Carnaio” dal chilometro 2+300 al chilometro 9+650; la Provicniale 27bis “Braldo” dal chilometro 1+800 al chilometro 2+400; la Provinciale 40 “Badia Santa Paola” dal chilometro 9+000 al chilometro 9+700; la Provinciale 47 “Predappio-Rocca San Casciano” dal chilometro 0+000 al chilometro 8+300; la Provinciale 48 "Teodorano dal chilometro 4+500 al chilometro 7+000; la Provinciale 54 "Baccanello" dal chilometro 2+500 al chilometro 6+000 (esclusi mezzi di soccorso) e dal chilometro6+000 al chilometro 8+821; la Provinciale 55 “San Benedetto-Marradi” dal chilometro 3+300 al chilometro 8+127; la Provinciale 66 “Casale” dal chilometro 0+000 al chilometro 3+000 (esclusi mezzi di soccorso) e dal chilometro 3+000 al chilometro 5+172.

Stesso provvedimento lungo la Provinciale 75 “Montelone” dal chilometro 13+800 al chilometro 16+500; la Provinciale 76 "Civorio"dal chilometro 0+000 al chilometro 15+558 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 79 "Rio Petra" dal chilometro 5+800 al chilometro 6+400 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 81 “Trebbio San Savino” dal chilometro 0+000 al chilometro 7+873 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 86 "Tramazzo" dal chilometro 2+500 al chilometro 14+681; la Provinciale 88 “Alto Uso” dal chilometro 3+500 al chilometro 4+500 e dal chilometro 9+000 al chilometro 11+000 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 102 "Gaggiolo Pian di Spino" dal chilometro 0+000 al chilometro 0+100 ; la Provinciale 104 “Dovadola Monte Colombo” dal chilometro 0+000 al chilometro 10+478; la Provinciale 116 "Tessello" dal chilometro 3+100 al chilometro 3+200 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 112 "Montenovo Montiano" dal chilometro 1+000 al chilometro 1+600; la Provinciale 128 "Tezzo" dal chilometro 2+000 al chilometro 10+700; la Provinciale 129 "Modigliana-Rocca San Casciano" dal chilometro 0+300 al chilometro 14+300 e dal chilometro 14+300 al chilometro 18+780 (esclusi mezzi di soccorso); la Provinciale 134 "Via Piana" dal chilometro 7+000 al chilometro 8+500; la Provinciale 135 "Tavolicci" dal chilometro 7+300 al chilometro 7+500.

Per consentire i lavori di ripristino della Bidentina dal chilometro 53+000 al chilometro 55+000 e della Provinciale 20 "Tramazzo Marzeno" dal chilometro 0+000 al chilometro 16+074 il transito è consentito con autorizzazione escluse le fasce orarie dalle 8:30-12:00 e 14:00-18:30 in cui il transito è interdetto a tutti per lavori in corso. "Si raccomanda di evitare spostamenti che non siano strettamente necessari - viene rimarcato -. La Provincia sta lavorando e continuerà a farlo per fronteggiare le pesantissime, drammatiche conseguenze di questo evento meteorologico di eccezionale portata in stretto coordinamento con la Prefettura, la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e i sindaci dei Comuni".