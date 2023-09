Un secolo di vita per Ilde. Il traguardo dei 100 anni circondato dall'affetto di tante persone

Ha raggiunto il secolo di vita Ilde Monti, cittadina di Santa Maria Nuova. A festeggiarla c'era anche la sindaca Gessica Allegni. "E' stato un immenso piacere passare a fare gli auguri a Ilde, ma soprattutto è stato bello trovarla in ottima forma e circondata da tante persone che le vogliono bene e che hanno messo in piedi per lei una grande festa, con la collaborazione di tante famiglie della frazione", le parole della prima cittadina.