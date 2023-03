"In volo verso il futuro": l'Aeronautica Militare celebra il secolo di vita e il 2° Gruppo apre le porte ai cittadini

Era il 28 marzo 1923: sono passati cento anni dalla istituzione dell'Aeronautica Militare italiana. E quello di martedì è stato il giorno della grande festa, con il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli che ha aperto le porte della base di via Solombrini ai cittadini. Nei suoi “primi 100 anni” l'Arma azzurra si è dimostrata un'eccellenza a servizio del Paese, in tutte le sue espressioni e in tutte le sue responsabilità, sempre "In volo verso il futuro", come recita lo slogan che accompagna gli eventi del Centenario.

La giornata si è aperta con una cerimonia istituzionale alla presenza di autorità civili, militare e alcune scolaresche. A fare gli onori di casa il tenente colonnello Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì. Dopo l'alza bandiera solenne, con l'inno nazionale intonato dalla banda, è stata inaugurata una mostra allestita in uno spazio museale della base, visitata nel corso della giornata dai cittadini che hanno approfittato dell'open day per vedere da vicino i 'segreti' dell'ente di via Solombrini. Il calendario degli appuntamenti del centenario dell'Aeronautica non si ferma al 28 marzo. Fino a giovedì si potrà ammirare nello spazio espositivo della Fondazione Carisp di Forlì, in Corso Garibaldi 45, una mostra statica di cimeli e modellini degli aeroplani che hanno fatto la storia dell'aviazione militare italiana, come l'F104 e l'MB339 d'addestramento.

Il 21 aprile l'Aeronautica, insieme al Comune di Forlì, celebreranno il centenario della nascita di Arturo Spazzoli, allievo ufficiale pilota dell'Accademia Aeronautica, che durante la Seconda Guerra Mondiale si unì ai partigiani trovando la morte assieme ad Adriano Casadei, Silvio Corbari e Iris Versari il 18 Agosto 1944 (il fratello Tonino venne ucciso il giorno dopo). Per l'occasione sarà presente anche il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Ci sarà un simposio storico al Liceo Classico "Morgagni", seguita da una cerimonia istituzionale nella base del Secondo Gruppo con deposizione di una corona commemorativa.

Dal 13 al 21 maggio, in collaborazione dell'Associazione Arma Aeronautica, l'oratorio di San Sebastiano ospiterà una mostra di cimeli, che, assicura il Tenente Colonnello Agostini, "comprenderà oggetti riguardante il centenario della forza armata che probabilmente non sono presenti nemmeno nei musei dell'Aeronautica". Inoltre, in concomitanza del passaggio della "Mille Miglia", che avverrà il 13 giugno, le settecento auto che formeranno la carovana della corsa storica transiteranno all'interno della base di via Solombrini.

