L'Aeronautica Militare si prepara a celebrare il centenario: il Secondo Gruppo in volo sul cielo di Forlì

In occasione del Corso di Cultura Aeronautica tenutosi a Forlì dal 13 al 23 febbraio, una rappresentanza di giovani graduati e personale civile del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì ha potuto vivere l’entusiasmante esperienza del volo effettuando, insieme agli Istruttori del 60esimo Stormo di Guidonia, un sorvolo sulla città di Forlì sui velivoli ad elica Siai-208.

Durante uno di questi sorvoli sul sedime del Secondo Gruppo, ad attendere il velivolo vi era tutto il personale militare e civile schierato a comporre il numero 100, riprendendo simbolicamente gli anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare che vedrà nel prossimo 28 marzo le più solenni celebrazioni per il centenario della forza armata in simultanea in tutti i reparti generando, così, ancor più entusiasmo tra i partecipanti all’attività di volo, studenti compresi.

La collaborazione tra il Secondo Gruppo e il 60esimo Stormo, nata già nei giorni antecedenti l’evento pubblico del Media Day tenutosi lo scorso 17 febbraio all'aeroporto di Forlì, si è concretizzata attraverso il massimo supporto logistico dell’ente forlivese che ha fornito mezzi e strutture secondo le necessità del team di Guidonia promotori del Corso di Cultura Aeronautica, divenendo parte attiva nella promozione delle finalità.

Il Corso si inserisce infatti a livello nazionale tra quelle iniziative volte a diffondere i valori, i principi e la storia dell’Aeronautica Militare soprattutto tra i giovani che rappresentano il futuro della Forza Armata “Azzurra”. L’obiettivo di tale collaborazione con il mondo studentesco è stato di condividere, con circa 180 studenti delle Scuole Medie Superiori del territorio forlivese, le emozioni del volo ma anche far toccare con mano l’impegno, la competenza e la dedizione al servizio.

L’attività si è conclusa lo scorso 23 febbraio con la Cerimonia finale nel Salone Comunale di Forlì attraverso la premiazione degli studenti che si sono particolarmente distinti, cui sono seguiti i ringraziamenti del 60° Stormo al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, al provveditore Mario Maria Nanni e al vescovo Livio Corazza per la preziosa opportunità e al comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Giorgio Agostini per tutto il supporto ricevuto.