Centenario del Milite Ignoto: Forlì gli conferisce la cittadinanza onoraria

In Piazzale della Vittoria è stata celebrata giovedì mattina la "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate". La ricorrenza, quest'anno assume un significato ancora maggiore perchè esattamente 100 anni fa, il 4 novembre 1921 fu traslato il Milite Ignoto al sacello dell'altare della Patria. "Il nostro Consiglio Comunale, riunitosi in seduta solenne, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, riconoscendosi in un sentimento reciproco di rispetto e di dolore per tutti coloro che hanno perso la propria vita nella furia della Grande Guerra, sacrificandosi per il futuro dell’Italia repubblicana e per quello dei propri figli", afferma il sindaco Gian Luca Zattini.

Questa la motivazione: "Nel giorno in cui, cent'anni fa, le spoglie di un soldato dell'esercito italiano, ignoto, caduto nella grande guerra, trovarono sepoltura all'Altare della Patria, in Roma, il Comune di Forlì conferisce al Milite Ignoto la Cittadinanza Onoraria, annoverandolo tra i propri amati Figli, quale simbolo del sacrificio dei Caduti in tutte le guerre. Dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria. Fedeli ai valori della Costituzione della Repubblica, eleviamo la testimonianza del Milite Ignoto a punto di riferimento per la costruzione di percorsi di pace e di concordia, rendendolo cittadino di tutta la Nazione. Il suo esempio sia per tutti di monito a che nessuno debba mai più patire i drammi della guerra".

"Alla tradizionale Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate si aggiunge quest’anno il centenario del Milite ignoto - ricorda il deputato Jacopo Morrone -. Simbolo di coraggio e abnegazione, di eroismo e sacrificio, della capacità del popolo italiano di risorgere e di difendere la propria libertà e la propria dignità. Se possiamo vivere in pace oggi è anche grazie al sacrificio di migliaia e migliaia di militari italiani di cui è un dovere onorare la memoria. Una pace che continuiamo a perseguire con i nostri militari attivi nel mondo a tutela di popolazioni prostrate dai conflitti. Concetti come sacrificio, dovere, patria, identità nazionale risultano troppo spesso estranei al sentire quotidiano, talvolta influenzato da ideologismi deteriori. Eppure è solo attraverso una sincera e condivisa riappropriazione di questi principi che potremo continuare a vivere in pace e difendere la nostra libertà, un valore primario da conquistare ogni giorno".

Al Milite Ignoto è stata dedicata anche la mostra "1921-2021 - Omaggio al Milite Ignoto a cento anni dal suo viaggio" al Sacrario dei Caduti, chiesa di Sant'Antonio Vecchio. Promossa dall'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra in collaborazione con le Associazioni Combattentistiche del territorio, la mostra ricostruisce anche fisicamente la storia del Milite Ignoto in uno straordinario allestimento di trincea. Per informazioni e prenotazioni gruppi e scolaresche è possibile contattare Ugo Berti al numero 3498499000.