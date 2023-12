Una targa per ricordare il centenario della soppressione dell'antico comune di Mortano, accorpato a Santa Sofia

Sabato 30 dicembre 2023 alle 11.00 si apriranno in via ufficiale le iniziative dedicate al centenario dell'aggregazione dei Comuni di Santa Sofia e Mortano, avvenuta appunto il 30 dicembre 1923.

“Per l'occasione – commenta il sindaco Daniele Valbonesi – apporremo una targa commemorativa nel luogo in cui si trovava l'antico Palazzo Fontana, oggi non più esistente e un tempo collocato proprio al confine tra i Comuni di Santa Sofia e Mortano. Nel corso del 2024, poi, avremo una serie di eventi dedicati proprio agli avvenimenti che, negli anni '20 del Novecento, rimodellarono l'aspetto geo-politico del nostro territorio: penso al passaggio dei Comuni dalla provincia di Firenze a quella di Forlì e alle successive modifiche, come appunto l'aggregazione di Mortano e Santa Sofia”.

Il comune di Mortano nacque nel 1828 dalle ceneri dell’antico Stato di Pondo. In seguito al sisma del 1768 gli amministratori si spostarono da Pondo a Mortano e in quest’occasione lo stemma di Pondo fu bipartito per includere quello della nobile famiglia locale dei Mortani, i quali potevano annoverare tra i loro avi i figli di Uguccione Della Faggiola. Nel 1923 Benito Mussolini, da poco presidente del Consiglio dei Ministri, abolì molti piccoli comuni romagnoli tramite il Regio Decreto 3033 del 30 dicembre 1923 (pubblicato il 25 gennaio 1924). Fu così che il Comune di Mortano fu suddiviso tra Galeata, Civitella e Santa Sofia e, contestualmente, Santa Sofia e la componente più urbana di Mortano si aggregarono definitivamente.