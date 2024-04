Centinaia di chili di rifiuti lungo il Montone raccolti nella passeggiata "Plastic Free"

Oltre venti persone hanno partecipato al primo evento "Plastic Free", camminata ecologica lungo la ciclabile fluviale del Parco Urbano organizzata e coordinata dai referenti comunali Cristina Rimessi e Giovanni Senatore. Durante l'iniziativa è stato raccolto un sostanzioso cumulo di rifiuti, circa un centinaio di chili, disseminati lungo il fiume Montone. Sono state recuperate anche, tre biciclette ormai ridotte a rottami e rifiuti speciali come lastre assemblate a polistirolo e cemento utilizzate in edilizia, forse portate dall’alluvione. Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dei partecipanti grandi e piccini per aver portato un contributo importante alla difesa e salvaguardia dell’ambiente in ambito cittadino. Il prossimo appuntamento "Plastic Free" si terrà sabato 20 aprile in occasione della Giornata mondiale della Terra, con un passeggiata ecologica nel quartiere Cà Ossi.