Centista all'Iti, Elisa unica ragazza in una classe di 29 maschi: "Mi hanno sempre capita ed aiutata"

Diploma col massimo dei voti e specializzazione in elettronica per Elisa Albertini. Si descrive come "una ragazza molto razionale e decisa. Mi piace molto cucinare e fare sport, ma non ho dei veri e propri hobbies".

Come mai ha scelto l'Istituto Tecnico Industriale?

Ho scelto l'Istituto Tecnico Industriale un po' a scatola chiusa, non mi piacevano le materie umanistiche e non avevo dei progetti chiari per il mio futuro, di questa scuola mi è piaciuto molto l'ambiente, la gentilezza dei prof e di tutto il personale.

Concluso il biennio ha virato su Elettronica. Soddisfatta decisione?

Al biennio avevo scelto chimica, per poi virare su elettronica. Non potevo fare scelta migliore. Era un settore a me sconosciuto, che ho imparato a conoscere e ad appassionarmici.

Cosa ricorda di questi cinque anni al Marconi?

Di questi cinque anni ho solo bei ricordi, un rapporto splendido con ogni professore. Anche il rapporto con i miei compagni era ed è tutt'ora fantastico, in terza ero l'unica femmina in una classe di 29 maschi, ma mi hanno sempre capita ed aiutata.

Negli ultimi mesi poco spazio alle lezioni di laboratorio e solo didattica a distanza. Come si è trovata?

Non aver fatto le lezioni in laboratorio non ha sicuramente aiutato, passavamo molte ore nei laboratori ed erano fondamentali. Nonostante questo mi sono trovata bene, ci siamo fin da subito organizzati con tutti i nostri prof, non ci hanno fatto mai pesare questo periodo, anzi erano sempre disponibili per ogni singolo problema. Le lezioni in presenza erano sicuramente molto meglio, ma questa didattica a distanza la considero comunque un'esperienza positiva.

Si aspettava il diploma col massimo dei voti?

Non mi aspettavo il massimo dei voti, ma ci ho sempre sperato. Appena l'ho saputo ero felicissima e sono corsa subito a dirlo a tutti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Progetti per il futuro?

Sono stata già presa ad ingegneria elettronica a Cesena, mi voglio concentrare solo su questo. Per la magistrale pensavo ad una specializzazione in biomedica o automazione.