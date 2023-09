La trisnonna Guerrina Mengozzi celebra il secolo di vita, la lettera della pronipote: "Sei una roccia fortissima"

Compleanno speciale per Guerrina Mengozzi, che venerdì celebra il secolo di vita. Nata a Forlì il 29 settembre 1923, abita a Meldola, circondata dall’amore della famiglia. "Cara bisnonna, questo giorno speciale che da tempo tutta la famiglia non vedeva l’ora di festeggiare è finalmente arrivato - esordisce il messaggio di auguri della scrittrice e insegnante Sofia Giovannetti, pronipote di Guerrina -. Sai bene che non vedeva l’ora papà Stefano, tuo nipote, di festeggiare, nello stesso anno, il suo raggiungimento della pensione e il tuo centesimo compleanno (ogni volta che ti veniamo a trovare te lo ripete sempre!) Ora, eccoci qua, a festeggiare questo momento speciale e sono felicissima di questo, anche se non è andata esattamente come avevamo pianificato e non possiamo fare la festa che avevamo preparato, a causa di un piccolo incidente di percorso. Rimedieremo sicuramente appena potrai tornare a casa, perché sei una roccia fortissima e l’hai dimostrato anche questa volta. Sai cosa dico sempre a tutti, quando ti nomino? Ciò che sai bene, ovvero che ci farei la firma ad arrivare alla tua età come ci sei arrivata tu! Mi auguro di cuore di aver preso da te! Tantissimi auguri per il tuo centesimo compleanno, da parte mia e di tutta la nostra famiglia".