Nuovo bando per i centri educativi pomeridiani finanziato con 655mila euro: l'età per l'accesso sale a 18 anni

Il Comune estenderà i servizi dei centri educativi per i giovani dalla fascia di età 6-14 anni alla fascia 6-18 anni, aumentando il budget a disposizione a 655mila euro. E' questo l'importo del finanziamento municipale destinato al bando rivolto agli enti del terzo settore, tuttora aperto, per sostenere i servizi educativi extra-scolastici nel triennio 2024-2027. Il bando, spiega l'assessora alla Scuola Paola Casara, “aumenterà l'offerta educativa post-scuola grazie a un nuovo impianto di coprogettazione con gli enti del terzo settore, su cui è partito il confronto più di un anno fa”.

Casara promette “servizi adeguati ai tempi, basate sulle richieste di bambini e famiglie”. E proprio nella domanda di questo servizio ci sarebbero “sempre più richieste da parte di adolescenti, da qui la decisione di portare l'accesso fino a 18 anni”. “Non è un servizio essenziale sulla carta, ma lo è nei bisogni delle famiglie” aggiunge Benedetta Squarcia, dirigente del servizio Scuola e sport del Comune di Forlì.

Attualmente i servizi di centri educativi pomeridiani 6-14 anni sono 5 in città, operati da quattro cooperative: Welcome, Accoglienza, Paolo Babini e Domus. L'obiettivo, con il bando 2024-2027 è di finanziare 4 centri educativi 6-14 anni e 7 nuove esperienze che nascono appunto dall'esigenza di portare fino a 18 anni l'età di accesso, vale a dire laboratori di ricerca, studio guidato e artistico-espressivi, pensati per essere più flessibili e meno strutturati, per la fascia 6-18 anni.

Al bando vengono concessi per ogni operatore fino a due progetti per ognuno dei due ambiti, così da mantenere la pluralità di soggetti impegnati in queste attività. Secondo il bando i servizi andranno organizzati il pomeriggio dal lunedì al venerdì in orario invernale e ampliati anche al mattino nel periodo estivo. Attualmente i 5 centri educativi pomeridiani in funzione hanno una media di 80 utenti in inverno, che passano a 100 nel periodo estivo, quando sono sospese le lezioni scolastiche. Se si considerano anche le attività convenzionate coi centri estivi in estate si passa ad un'utenza di circa 2.000 bambini e ragazzi.