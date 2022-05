Centri estivi, aperto il bando per i gestori che vogliono aderire al progetto "Conciliazione Vita - Lavoro"

L'Asp San Vincenzo de' paoli comunica l'apertura del bando per le candidature dei gestori di centri estivi che vogliono convenzionarsi per aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro della Regione Emilia Romagna. I soggetti gestori privati di centri Eestivi con sede nel territorio dei Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia che intendono aderire al "Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi" promosso dalla Regione Emilia Romagna per l'Estate 2022 devono presentare domanda entro e non oltre il 15 maggio, inviando la modulistica specificata dall'Avviso allegato. I soggetti gestori di Centri estivi comunali (privati convenzionati e deltTerzo settore) già individuati dall'Asp, con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, verranno inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori previa comunicazione di adesione al progetto, redatta su apposito modello.

Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei Centri estivi aderenti per l'estate 2022, presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2022). Il bando rivolto alle famiglie, quindi, verrà pubblicato solo una volta identificati i Centri Estivi aderenti per l'estate. La modulistica è disponibile anche sul sito https://www.asp-sanvincenzodepaoli.it/home/notizie/2022/05/centri-estivi-progetto-conciliazione-vita-lavoro-gestori.html