Centri estivi, il bilancio: accolte tutte le richieste di contributo. Per le famiglie alluvionate il servizio è stato gratuito

Una collaborazione corale che ha visto lavorare insieme l’amministrazione comunale, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e i tanti donatori che con generosità hanno contribuito con significative risorse economiche. E’ quella che si è attivata per l’organizzazione dei centri estivi che, complessivamente, ha potuto accogliere e soddisfare 1.449 domande - per altrettanti bambini e ragazzi dai 6 e 15 anni - che durante l’estate hanno potuto usufruire dei servizi messi a disposizione dai gestori delle 57 strutture convenzionate con il Comune di Forlì.

Servizi fondamentali in supporto alle famiglie, durante la pausa scolastica, per i quali l’amministrazione ha messo in campo importanti risorse economiche, per un fabbisogno complessivo ci circa 366mila euro. A fronte delle 669 richieste che hanno beneficiato della copertura regionale di 196mila 392 euro, tramite i voucher definiti in base al calcolo Isee, il Comune di Forlì ha garantito la copertura di 780 domande per un importo di 196mila 392 euro. A questi si aggiungono i finanziamenti statali pari a 115mila 361 euro.

“Parliamo di un servizio indispensabile - dice l’assessora alle Politiche educative, Paola Casara - per il quale la nostra amministrazione ha fatto e sta facendo tutti gli sforzi possibili per abbassare i costi a carico delle famiglie e accogliere tutte le richieste, così come è avvenuto durante il periodo estivo”. Una particolare attenzione è stata riservata alle famiglie colpite dall’alluvione, alle quali è stata riservata la gratuita dei centri estivi per un totale di 378 richieste, per un totale di 200 mila euro di fondi messi a disposizione.

“Abbiamo accolto tutte le domande arrivate anche oltre i termini stabiliti cercando di snellire tutti i passaggi burocratici - precisa Casara - perché era necessario che i bambini che avevano vissuto le difficoltà dell’alluvione potessero avere momenti di leggerezza e di spensieratezza”. Un scelta di vicinanza al territorio dopo gli eventi alluvionali resa possibile dalla presenza della Fondazione Cassa dei Risparmi, che ha contribuito con 150mila euro di risorse, e dalla collaborazione di molte realtà del territorio che hanno donato complessivamente 55 mila euro”.

“Abbiamo accolto immediatamente la richiesta del Comune - dice Maurizia Squarzi, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Carisp e presidente di CavaRei - come segno concreto di prossimità e di sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione. La Fondazione è sempre vicina alla comunità e ai suoi bisogni, tanto più alla luce di questa emergenza”.

L’impegno, anche economico, dell’amministrazione è stato particolarmente significativo, con risorse aggiuntive per 100mila euro, per favorire le esigenze dei bambini e dei ragazzi con disabilità, in tutto 77, che hanno potuto frequentare i centri estivi non solo per la durata di due settimane - come avveniva negli anni precedenti - ma di otto, ovvero per l’intera stagione.

“Fino all’anno scorso c’era un limite temporale per i servizi dedicati ai ragazzi con disabilità - dice Benedetta Squarcia, dirigente dei Servizi educativi dal primo di luglio - ma grazie a una rete che lavora insieme e che sa dare risposte di qualità, quest’anno hanno potuto avere un’accoglienza e una risposta più completa per tutto l’arco della stagione”. E’ stata inoltre garantita la possibilità di partecipare alle attività scolastiche organizzate nell’ambito del servizio di Diritto allo studio.