Centri estivi, il Comune stanzia 40mila euro per le attività rivolte ai giovani dai 14 ai 18 anni

Il Comune di Forlì conferma il proprio impegno a beneficio dei più giovani e del loro percorso di crescita. Per il quarto anno di fila, l’Assessorato alle politiche educative mette in campo risorse straordinarie per supportare la fitta rete di soggetti organizzatori di attività ricreative ed educative per ragazzi e ragazze nella fascia d’età 14-18 anni. "Con grande senso di responsabilità, anche quest’anno interveniamo per colmare un insidioso cono d’ombra nella gestione dell’offerta estiva educativa, aggregativa e ricreativa rivolta ai ragazzi/e dai 14 ai 18 anni", sono le parole dell'assessora alle politiche giovanili, Paola Casara.

"L’intervento - entra nel dettaglio Casara - si sostanzia nell’erogazione di un contributo economico a soggetti del territorio (cooperative, associazioni, soggetti onlus, parrocchie ed altro) che nei mesi estivi organizzano attività rivolte a ragazzi e ragazze nelle fasce d’età 14-18 anni quali: attività di aiuto allo studio individuali o in piccolo gruppo per supportare i ragazzi nel loro percorso di apprendimento; attività laboratoriali che possano fare leva sugli interessi e curiosità dei ragazzi, sui loro orizzonti professionali, che diano la possibilità di narrare, di raccontare e quindi di tornare ad essere “visibili” e di elaborare quanto hanno vissuto; attività di riscoperta e valorizzazione e contatto con il territorio e con i luoghi significativi della città e della comunità; attività ricreative quali giochi di ruolo, giochi da tavolo, cineforum ed altro; attività di volontariato/supporto alle attività extrascolastiche rivolti ai bambini/ragazzi più piccoli, attività di scoperta e valorizzazione del territorio e dei luoghi formali ed informali della città".

"L’estate è un momento molto delicato per i nostri ragazzi in cui la qualità e il valore delle proposte aggregative può fare la differenza nel loro percorso di crescita. Attraverso l’erogazione di queste risorse e il sostegno ai centri estivi, intendiamo stare vicino in maniera concreta non solo alle nostre famiglie, sui cui ricade in questo periodo più che in altri il carico di cura dei propri figli e le difficoltà di conciliazione vita-lavoro, ma anche ai gestori delle attività ricreative", conclude Casara. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile 2023 all'indirizzo Pec scuolaesport@pec.comune.forli.fc.it. L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Forlì al seguente link: https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=81242. Per informazioni è possibile contattare Silvia Evangelisti al numero 0543 712528 o all'indirizzo mail silvia.evangelisti@comune.forli.fc.it.