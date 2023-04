Centri estivi, il maltempo non rovina l'open day al parco urbano: "Lo renderemo un appuntamento fisso"

Lunedì si è svolto al parco urbano l’Open Day dei centri estivi, dove associazioni e cooperative hanno presentato alle famiglie la propria offerta per l’estate. Nonostante le condizioni atmosferiche incerte, l’iniziativa promossa dal Comune di Forlì ha riscosso un grande successo. "È stato un bellissimo pomeriggio di festa, animato dagli stand e dall’intrattenimento di una ventina di associazione e dal sorriso dei nostri bambini", spiega l'assessora alle politiche educative Paola Casara.

"La pioggia caduta nella tarda mattinata non ha impedito a decine di famiglie di partecipare a un evento che per la prima volta a Forlì ha permesso ai gestori dei centri estivi di presentarsi con stand e volantini, ma anche laboratori e piccole attività per far provare ai bambini il servizio - prosegue Casara -. Nel corso del pomeriggio, le mamme e i papà hanno potuto raccogliere dal vivo e in forma aggregata maggiori informazioni sulle proposte per l’estate 2023, comparando prezzi, agevolazioni e fasce orarie".

"Sia le famiglie che gli operatori hanno espresso grande soddisfazione per questa nuova modalità di incrocio della domanda e dell’offerta dei centri estivi - conclude l’assessora Casara - e ci hanno già chiesto di replicare il prossimo anno. Cosa che certamente faremo, rendendo l’Open Day un appuntamento fisso e strutturato del nostro calendario di iniziative".