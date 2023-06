Centri estivi, l'assessora Casara: "Ci faremo carico delle rette delle famiglie alluvionate"

Si sviluppa su un doppio binario l’azione portata avanti dal Comune di Forlì per agevolare le famiglie del forlivese nel percorso di inserimento e fruizione dei centri estivi. "Da un lato provvederemo, come abbiamo fatto negli anni scorsi, a pagare con risorse comunali i voucher per i centri estivi di quelle famiglie che, pur rientrando nei criteri di cui alla Dgr n.376/2023, sono state escluse dalla graduatoria per insufficienza di fondi regionali. Su 1.444 domande pervenute, solo il 48% è stato infatti soddisfatto con questo tipo di risorse. Delle restanti 753, ovvero il 52%, si farà carico il Comune di Forlì, con uno stanziamento di risorse proprie pari a 189.646,50 euro. Ancora una volta, nessuno sarà escluso da questo genere di misura".

A entrare nel dettaglio della manovra è l’assessora alle politiche educative Paola Casara, che spiega la novità di quest’anno. "Per le famiglie alluvionate abbiamo messo in campo un’azione di sostegno straordinaria, già comunicata ai gestori dei centri estivi - spiega -. Il Comune di Forlì sosterrà le spese di frequenza di tutti i nuclei alluvionati, indipendentemente dall'Isee. Si tratta di un provvedimento esteso e importantissimo, che questa Amministrazione ha voluto fortemente portare avanti per alleggerire le conseguenze pratiche del maltempo e garantire a tutti i bambini delle zone alluvionate la frequenza gratuita dei centri estivi, in un clima sereno e inclusivo".

"Per finanziare questa manovra ci siamo serviti non solo di risorse comunali, ma anche di tante donazioni. Decine di persone e aziende del territorio hanno voluto contribuire alla sostenibilità di questo progetto - conclude Casara - donando somme importanti che ci permetteranno di aiutare chi è stato più colpito dall’alluvione. Li ringrazio di cuore perché la loro solidarietà porterà un prezioso sorriso in casa di quelle persone impegnate nella ricostruzione".