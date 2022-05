Centri estivi, sostegno alle famiglie: via alle richieste per il progetto "Conciliazione vita-lavoro"

Entro il 15 maggio, i gestori di centri estivi potranno presentare al Comune di Forlì la domanda di adesione al progetto per la conciliazione vita-lavoro che la Regione Emilia Romagna finanzia con risorse del fondo sociale europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni (fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata), nel periodo giugno/settembre 2022. I gestori interessati ad aderire al progetto dovranno possedere una chiara connotazione educativa, avere sede nel territorio comunale ed essere rivolti a bambini/ragazzi nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 13 anni senza discriminazione alcuna.





Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica e dovranno essere corredate di tutte le documentazioni richieste; devono essere trasmesse tramite posta elettronica a extrascuola@comune.forli.fc.it, entro il termine del 15 maggio. Per eventuali informazioni è possibile contattare Alessandra Caroli(cellulare 3387844479, mail alessandra.caroli@comune.forli.fc.it). Tutte le caratteristiche necessarie all'adesione al progetto sono elencate nell'Avviso, consultabile sul sito internet del Comune di Forlì (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=77369).