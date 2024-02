Si illumina una nuova vetrina in centro, apre un centro di assistenza bollette: "Pronti ad assistere gli alluvionati"

Si illumina un'altra vetrina in centro storico. E' operativo in via Giorgio Regnoli 10/A, CAB (Centro Assistenza Bollette), uno sportello a tutela del consumatore rivolto a privati e aziende. Operano due delegati, Gabriele Baffoni e Mattia Brugia, che hanno deciso di investire in una nuova attività che rappresenta una risorsa per la città, in quanto consente a chi si rivolge di ricevere un servizio di consulenza e tutela totalmente gratuito. L'inaugurazione è avvenuta venerdì scorso alla presenza dell'assessora Andrea Cintorino.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Incubo bollette? No problem. “Aiutiamo cittadini e aziende ad orientarsi nel mercato libero, secondo le diverse esigenze di ciascuno, sensibilizzando e aiutando a comprendere le voci in bolletta per evitare truffe da parte di call center e broker. Controlliamo che non vengano applicate voci illegali o illecite e nel caso provvediamo a richiedere rimborso attraverso reclami o se necessario conciliazioni – spiega Brugia - Gli utenti potranno trovare, sempre in forma totalmente gratuita, supporto per volture, allacci, subentri, rimborso canone Rai o qualsiasi necessità per l'utente”.

Allo sportello è prevista anche un'assistenza ai cittadini alluvionati. “Con la delibera del 30 novembre scorso Arera ha disposto il riconoscimento di agevolazioni di natura tariffaria, con riferimento alle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, a coloro che hanno subìto danni dall'alluvione dello scorso maggio. Grazie all'aiuto del vicesindaco Daniele Mezzacapo, tramite una delibera comunale, possiamo sapere se chi si rivolge a noi ha diritto al rimborso, presentando per loro la domanda. Basta quindi presentarsi con una bolletta di luce, gas e acqua e rifiuti per aprire la procedura. C'è tempo fino al 31 Marzo per richiedere questo rimborso”. Per ottenere un appuntamento è possibile inviare una mail a forli@cabtutela.it oppure chiamare al 347 522 0765.