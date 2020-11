Centro commerciale di via Bertini, bocciata la moratoria sulle autorizzazioni

Una moratoria temporanea sulle autorizzazioni di medie superfici commerciali di vendita per gli approfondimenti necessari, anche alla luce degli effetti dell'emergenza sanitaria. La chiede lunedì sera in Consiglio comunale a Forli' il capogruppo di Forli' e co Federico Morgagni, dopo aver presentato un'interrogazione sul parere legale relativo alla variante urbanistica per "il megastore via Balzella-Bertini". "Non possiamo fare finta che non sia cambiato nulla" con la pandemia, ribadisce Morgagni, chiedendo anche di "riaprire la discussione sul piano del commercio". All'interrogazione l'assessore all'Ambiente Giuseppe Petetta, in sostituzione del vicesindaco Daniele Mezzacapo, replica che "la variante non presenta dubbi di legittimita' e sono in fase di predisposizione altri elementi per confermarne la validità". (Agenzia Dire)