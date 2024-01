Il centro commerciale "Portici" comprato da due imprenditori cinesi, il vicesindaco: "Area appetibile perché risanata"

Il centro commerciale in gran parte dismesso dei "Portici" passa di mano: la struttura è stata vendita dalla Banca Ing a due imprenditori cinesi che operano in provincia, di cui uno di loro è il socio del Mercatone Abc, che sorge dall'altra parte di via Vespucci, in quella che una volta era la concessionaria auto Audi. L'obiettivo è un rilancio della struttura, sia di tipo commerciale che come ambulatori. "Con una serie di iniziative si spera di mettere fine definitivamente al degrado che si era creato in quella zona", è il commento del vicesindaco Daniele Mezzacapo, che "benedice" l'operazione, che riguarda comunque una struttura privata.

"La zona dei Portici che con l’amministrazione precedente era diventata una sorta di Bronx è stata via via bonificata nel corso degli ultimi anni da delinquenza, prostituzione e malavita in generale fino a renderla appetibile a degli imprenditori, che ora sembra abbiano tutte le intenzioni di fare un buon lavoro", dice Mezzacapo. "Ricordo - dice il vicesindaco - che dal 2019 e a più scaglioni sono state installate delle telecamere contro il degrado che hanno scoraggiato i malintenzionati a compiere crimini. Per la zona dei Portici abbiamo investito quasi 300mila euro per il sistema di videosorveglianza che conta una cinquantina di telecamere alcune delle quali fissate anche nel parcheggio sotterraneo. Inoltre sul posto abbiamo aumentato i controlli della Polizia Locale. Chiaramente, essendo l'area vicino alla stazione ferroviaria, non bisogna mai sottovalutare i pericoli che si possono venire a creare, per questo continueremo come Comune di Forlì a mettere in campo tutti i mezzi necessari alla sicurezza".