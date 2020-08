Un nuova serie di vetrine spente in centro, questa volta chiude 'Pittarosso'

Un altro pezzo viene a mancare nel mosaico del commercio in centro storico, questa volta a liberarsi sono gli ampi locali del centro commerciale 'Mega' di corso della Repubblica occupati fino a un paio di settimane fa da 'Pittarosso' e prima ancora da 'Piazza Italia'. Due piani, una delle superfici commerciali maggiori e di maggior pregio in centro. La catena delle calzature - arrivata a Forlì nell'aprile del 2017 - ha chiuso circa a metà luglio ed ora, con la riconsegna delle chiavi alla fine del mese, sono spariti le insegne e tutti i segni distintivi della marca, lasciando una scia di 4 vetrine spente all'inizio di corso della Repubblica, che, per ora, fa sapere Massimo Foschi del 'Mega' “non saranno riaccese, visto il periodo particolare”.

E' infatti una 'congiuntura maledetta' per il commercio: da una parte la storica crisi del centro storico, dall'altra il periodo estivo che certo non è quello di maggior forza per lo shopping in città, ed infine il Coronavirus che ha rivoluzionato i consumi, con enormi difficoltà da una parte a tornare ai fatturati precedenti e dall'altra a garantire il rispetto di tutte le necessarie regole di prevenzione sanitaria. “Non è certo uno dei periodi migliori”, spiega Foschi.

La chiusura di 'Pittarosso' non è solo dovuta al contesto locale. La catena delle calzature, infatti, sta chiudendo in Italia tutta una serie di negozi (anche a Pesaro, per esempio, in contemporanea a Forlì) nell'ambito di una ristrutturazione resa necessaria da una crisi che ha portato la questione in mano al Tribunale di Padova, che il 12 giugno ha concesso 4 mesi per il cosiddetto “concordato in bianco”, una sopensione del fallimento in attesa di un piano di rilancio e di rientro dal debito stimato in diverse decine di milioni di euro. La crisi di 'Pittarosso' a livello locale porta ad un tassello in meno nell'offerta di calzature e abbigliamento in centro, per la fascia dei prezzi economici.