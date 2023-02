Più auto in centro nel periodo natalizio, gli ambientalisti: "Non è un traguardo positivo"

“Un milione 162 mila emissioni di gas di scarico e polveri sottili in giornate di nebbia ed aria bassa, un aerosol che i cittadini hanno respirato e che viene ora loro presentato come un risultato positivo di questa amministrazione”: è quanto criticano le associazioni ambientaliste Fiab e Parents For Future in relazione ai dati di transito nei 4 corsi di ingresso in centro storico nel periodo natalizio.

Se da una parte, infatti, il dato può indirettamente attestare la vivacità del centro in quel periodo, con relativo indotto di commercio al dettaglio, dall’altra ha rappresentato una criticità ambientale per il cuore della città. “E’ uno strano “traguardo”, quello di aver portato in centro, nei 30 giorni delle festività natalizie, 1 milione 162 mila veicoli, veicoli che possono aver percorso le vie anche più volte in cerca di parcheggio ed il cui scopo (lavoro, acquisti, visite) non è dato sapere. A fronte di 13.500 residenti, le auto transitate mediamente ogni giorno sono state 38.734”.

Continuano Fiab e P4F: “La domanda che, come gruppi ambientalisti ci poniamo, è: come si può pensare che questi dati favoriscano la vita di un centro storico, dei suoi abitanti, invitino i giovani a tornare a vivere le città o solo ne migliorino la vivibilità? Che idea di sviluppo ha questa amministrazione visto che pensa di proseguire con la politica dei parcheggi gratuiti invece di pensare a navette elettriche gratuite che colleghino i grandi parcheggi della cintura alle zone del centro in modo continuativo?”.

“Ormai è evidente a tutti che lo sviluppo futuro e la vivibilità delle città va in direzione contraria a quella che ancora si percorre a Forlì, città in cui non si fanno scelte innovative né sulla viabilità, né sulla cementificazione, né sugli inceneritori. La domanda deve quindi essere: Quando Forlì tornerà a respirare? Speriamo che gli amministratori ci diano presto, anzi prestissimo, una risposta”, conclude la nota.