Centro per le Famiglie: molte le novità del programma di iniziative primaverili

"È sempre più flessibile e calibrato sulle esigenze e i bisogni dei più piccoli e dei genitori il nostro Centro per le Famiglie. Nell'ultimo anno, con le inevitabili conseguenze dettate dal Covid, il Centro ha saputo riconfigurarsi a misura di famiglia. All’erogazione ‘a distanza’ dei tradizionali servizi, si è aggiunta la programmazione di nuove e interessanti opportunità per genitori e ragazzi, nate sull'onda degli effetti della pandemia". L’assessore al welfare, Rosaria Tassinari, elenca alcune importanti novità della programmazione dei prossimi tre mesi del Centro per le Famiglie.

"Già da questa settimana sono previste alcune conferenze online molto accattivanti su temi di trasversale interesse - esordisce -. Sono previsti inoltre incontri a tema per genitori, nonni, educatori e insegnanti, gruppi di confronto per adulti e gruppi di parola per ragazzi e conferenze. Oltre alle iniziative per genitori con bimbi piccoli e piccolissimi, proseguono gli incontri sull'adolescenza e pre-adolescenza; il programma offre come sempre tante opportunità e percorsi da sperimentare sia in presenza che online". Fra le bovità "La Merenda delle Mamme", un pomeriggio al mese senza piccoli al seguito, come occasione di incontro, confronto e scambio per mamme che hanno bambini dai 12 ai 36 mesi.

E ancora, "Il Centro per le Famiglie va in giardino": nei mesi di maggio e giugno, un ricco programma di laboratori e letture in giardino in collaborazione con i Volontari di Nati per Leggere e con le Biblioteche decentrate del Comune di Forlì. Torneranno, infine, "Le Merende dei Piccoli", tre pomeriggi per neogenitori e bambini in età 4/11 mesi, dedicati allo scambio e confronto su dubbi, fatiche e diverse modalità di affrontare il periodo dello svezzamento. Per bambini e genitori insieme proseguono per tutto il mese di marzo le "Storie al telefono... Ops, al video-telefono!!!", nuove storie... con nuovi strumenti! Il martedì pomeriggio, alle ore 16.30 insieme ai Volontari di Nati per Leggere.

"È importante ribadire che tutte le attività proposte sono gratuite e che l'unico requisito preliminare necessario è l'iscrizione. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri servizi e tutti coloro che quotidianamente mettono a disposizione del nostro Centro per le Famiglie il proprio tempo e le proprie competenze", conclude Tassinari.