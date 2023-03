Il centro si prende cura di tanti ragazzi con disturbi dell'apprendimento, donati dieci pc portatili

Si è svolta sabato mattina la consegna di dieci computer portatili al Centro “A-Prendere il Mondo” per i disturbi specifici dell’apprendimento della Cooperativa sociale Paolo Babini.I computer sono stati donati dagli stessi sostenitori che da anni finanziano la Befana dei Bambini del Villaggio Mafalda, attraverso la preziosa mediazione del volontario Ermes Gordini.

Alla presenza del Vescovo Monsignor Livio Corazza, del Presidente della cooperativa Paolo Babini Marco Conti, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di Don Carlo Guardigli, Parroco della Parrocchia di San Paolo che ospita le aule del Centro, i computer sono stati consegnati alla Coordinatrice Ilenia Bombardi. Gli strumenti informatici sono uno strumento compensativo fondamentale per la didattica in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento; per questo il centro utilizza software appositi prodotti da Anastasis, calibrati appositamente per i diversi disturbi e bisogni speciali.

Il Centro “A-Prendere il Mondo” è aperto in Via Pistocchi 19 dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Opera su due turni, ognuno frequentato da 8 studenti, principalmente per offre ai ragazzi un supporto dal punto di vista didattico, ma anche per far vivere una esperienza ludica, ricreativa e laboratoriale, che pone quindi rilevanza anche all’aspetto sociale e relazionale; questo secondo aspetto è facilitato dall’integrazione con il Centro Educativo Pomeridiano (CEP), col quale condivide spazi attigui.

Molto importante è la collaborazione con le famiglie, con le quali si realizzano incontri e approfondimenti su temi specifici, e con le scuole per la stesura dei piani didattici personalizzati e il confronto sull’andamento dei ragazzi e sulle metodologie usate. Dalla sua nascita nel 2017 il Centro ha accolto già 215 ragazzi, in una fascia di età che va dai 6 ai 18 anni.