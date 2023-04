Una "lodevole attività di volontariato": generosa donazione per il Centro sociale "Primavera"

Una "lodevole attività di volontariato" nei confronti degli anziani del territorio di riferimento. Con questa giustificazione l'associazione "Gallas Group", l'azienda friulana specializzata nell'assistenza domiciliare agli anziani, ha donato mille euro al Centro Sociale "Primavera", con sede in via Angeloni 56, a Ca'Ossi. Moderno, ampio e accogliente, ospita molteplici iniziative sociali e culturali organizzate da circa 28 volontari che vi lavorano gratuitamente per favorire un invecchiamento attivo, sotto tutti gli aspetti sia psicologici che fisici, dei circa 800 soci aderenti.

Il Consiglio direttivo del Centro rimarca il "valore e la rilevanza collettiva e pubblica del lavoro spontaneo, gratuito ed altruistico con cui i volontari del Centro, e tutti i volontari in generale, contribuiscono al progresso materiale e morale della società riconoscendo il valore della solidarietà". Il Centro è aperto tutti i giorni compreso i festivi. Uno dei servizi gratuiti più recenti e di forte richiesta, istituito in collaborazione col medico specialista in Riabilitazione Germano Pestelli e con il medico specialista in Riabilitazione Arturo Lattuneddu, è il “Servizio di consulenza ed ascolto medico” rivolto alle persone con maggiore difficoltà sia economica sia di accesso ai servizi sanitari.

Le attività culturali (mostre realizzate in collaborazione con le Scuole e la Fumettoteca Regionale, letture, corsi di lingua inglese e di computer, servizio di biblioteca, gruppo corale e concerti, Festa della Donna, concorso fotografico e progetti col quartiere Ca’Ossi), quelle di intrattenimento (gioco delle carte, servizio bar, ballo, bocce, gite sociali, pranzi sociali, eventi per ricorrenze civili e religiose, sagre) e quelle per la salute (ginnastica dolce, coltivazione orti urbani, conferenze sanitarie con medici, infermeria per controllo glicemia e pressione e podologo) sono offerte a tutti i soci e famigliari con tesseramento di 10 euro all’anno.

"Mutamenti sociali e crisi economica stanno limitando il ciclo di espansione del welfare, e organizzazioni di volontariato gratuito come l’associazione “Primavera” Aps, costituiscono una risposta credibile a tale crisi - viene rimarcato -. Il volontariato è un “dono” di tempo e lavoro in grado di creare legami sociali più ricchi e gratificanti". Per informazioni è possibile contattare i numeri 3334274190 e 0543 63169, inviare una mail a caossiprimavera@gmail.com o consultare il sito web primav900.wixsite.com/primavera.

Il gruppo Gallas

Gallas Group, nei suoi dieci anni di attività, nei quali sono state aperte ben 34 sedi in otto regioni differenti, non si è concentrata esclusivamente sul “lavoro” nella sua accezione più specifica ma ha ideato questa iniziativa di sicuro valore morale, denominata “Charity Bonus”, che ha coinvolto le varie strutture sparse nel Centro-nord e che ha fruttato finora oltre 40 mila euro. Ogni agenzia, appunto, sceglie una onlus alla quale devolvere una parte dei benefit maturati, dimostrando in questo modo il legame forte con il territorio e l'attenzione verso il mondo del volontariato, senza il quale molti servizi di supporto ai più fragili non potrebbero essere elargiti. Un progetto sposato da buona parte delle filiali e che ha garantito "ossigeno" alle casse di queste meritevoli associazioni, nelle quali i collaboratori sono volontari che spendono il proprio tempo in favore degli altri. E' a loro che Gallas Group in questi anni ha fornito il proprio contributo. Con l'intenzione di farlo anche in futuro.