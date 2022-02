Centro storico, accessi in Ztl e sosta: ultimi giorni per rinnovare i permessi

Ultimi giorni per rinnovare i permessi di accesso e sosta per Ztl e centro storico scaduti il 31 dicembre. C'è possibilità infatti di rinnovarli entro il 28 febbraio attraverso due semplici modalità: direttamente online accedendo dal sito web di Forlì Mobilità Integrata (www.fmi.fc.it) oppure all’"ufficio sosta" di Fmi (via Lombardini, 2) previo appuntamento rispettando indicazioni del governo per tutela covid. Si può prenotare l'appuntamento al numero dedicato (0543-1718133) dalle 9 alle 13. Per il rinnovo è necessario un documento di riconoscimento (ed eventuale delega) per effettuare solo ed esclusivamente il pagamento della quota di competenza dell'anno 2022, che potrà essere versata in contanti o con carta di credito/bancomat. Per maggiori info: Sportello Fmi sede operativa via Lombardini, 2, telefono 0543 1718100.