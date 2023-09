Il rilancio del centro storico, Confcommercio: "Si prenda l’esempio di via Giorgio Regnoli"

Prosegue il dibattito sul rilancio del cuore di Forlì. E Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio, insiste sulla necessità di "riportare la residenzialità in centro storico", come già evidenziato in un'intervista rilasciata a ForlìToday. in corso Garibaldi, "uno dei grandi temi della nostra città, che le giunte di qualunque colore politico hanno affrontato nel corso delle ultime legislature. Che alcune strade versino in condizioni peggiori di altre non è un mistero. Tra queste, per esempio, corso Mazzini. Altre, vedi via Giorgio Regnoli, si sono decisamente rilanciate, cambiando volto nel giro di qualche anno, anche grazie a insediamenti commerciali di qualità". Cosa fare per riportare una residenza "di qualità" in centro? A parere di Zattini servono "anzitutto i servizi, partendo dalle scuole. Come l'associazione ha già avuto modo di dire, riportare la sede della Polizia Locale in centro storico non sarebbe una cattiva idea. Anzi. La sola presenza dei vigili urbani aumenterebbe il senso di sicurezza dei forlivesi. Non possiamo non parlare del tema sicurezza, perché se una zona - a torto o a ragione - viene percepita come insicura, certamente non attirerà le famiglie e più in generale le persone". Bene dunque l'estensione del progetto di videosorveglianza e la presenza la più costante possibile di rappresentanti delle forze dell'ordine in piazza Saffi e nelle vie limitrofe".

Insomma, "il centro storico, per rilanciarsi, deve poter beneficiare di politiche all'altezza del problema, che che è evidente ormai a tutti. Ci sono poi mondi che - vuoi per ragioni culturali o religiose o di semplici abitudini quotidiane - faticano ad integrarsi. Non dobbiamo fare finta di niente, perché le cose stanno così. Anche gli esempi di altre città ci mostrano che nei vari quartieri ci sono tipologie di residenza diversificate. Più difficile incidere sui prezzi degli immobili. La politica degli sgravi fiscali - per quanto di competenza comunale - può essere una strada". In sintesi "da parte di chi amministra servono politiche adeguate, per riportare la residenza di qualità al centro. Centro che, non dimentichiamolo mai, è sempre biglietto da visita e cartina di tornasole di una città".