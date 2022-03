Centro storico, continua la sosta su un'area del parcheggio Montefeltro

Mentre prende sempre più forma il Giardino dei Musei nei pressi del San Domenico, si potrà continuare a mettere l'auto in sosta su una porzione del parcheggio Montefeltro. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di mantenere attiva la possibilità di sostare sulla porzione di terrazza del parcheggio Montefeltro sul versante di via Andrelini al fine di permettere ad avventori e residenti del centro storico di poter usufruire di ulteriori posti auto nella zona interessata. In quest'area continuerà ad essere applicata la sosta a pagamento dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 15.

GIARDINI DEI MUSEI - SI AVVICINA LA FINE DEI LAVORI

COME CAMBIA LA VIABILITA' - SI RESTRINGE LA ZTL