Si spegne un’altra vetrina in centro, il negozio sceglie il digitale: “Affitti troppo alti e poca gente”

Affitti troppo alti e poca affluenza in centro storico. Si spegne l’ennesima vetrina in centro storico, quella del negozio di abbigliamento “Glitter” di corso della Repubblica. Dopo 17 anni di attività, la titolare, Giorgia Antimi, spiega così le ragioni di questa decisione: “I costi degli affitti dei locali sono ormai divenuti insostenibili - dice - e sono poche le persone che frequentano il centro storico. Anche a Natale si è lavorato poco. Con grande dispiacere, sono costretta ad abbassare la saracinesca”.

Iniziata l’attività da giovanissima, Giorgia, mamma di una bimba di cinque anni, nel centro storico ci ha sempre creduto: nel 2006 ha aperto il primo negozio in corso Mazzini, poi si è trasferita in corso Garibaldi e successivamente in via delle Torri. Poi è arrivato il Covid. "Durante la pandemia ho lavorato moltissimo con le consegne a domicilio - racconta - grazie anche al passaparola sui social e, una volta terminata la fase di emergenza, ho deciso di rimettermi in gioco due anni fa investendo in un nuovo negozio in centro, ma è stata la peggior decisione che potessi prendere”. E così, tra circa sei mesi, cesserà l’attività di corso della Repubblica per iniziare un nuovo progetto incentrato questa volta sul digitale e sulla vendita online dei capi di abbigliamento.

“Il mio lavoro mi piace - dice - ma sono costretta ad adattarmi a questa nuova realtà per abbattere i costi e continuare a lavorare. Però mi piacerebbe trovare il modo di mantenere un punto fisico in cui continuare a seguire i miei clienti ai quali sono molto affezionata”. Una chiusura che va ad aggiungersi a quelle avvenute in questi mesi nei corsi principali, come si può vedere girando per le vie del centro.

“I piccoli commercianti non riescono più a sostenersi - dice Giorgia - per i costi elevati ai quali ora si sommano quelli dell’energia. Non c’è più la passeggiata in centro e chi viene si trova davanti una serie di vetrine buie. La ‘colpa’ non è solo del centro commerciale che esiste a Forlì come in tutte le città, ma della mancanza di un’offerta che sia in grado di attirare le persone”. Intanto, da qui alla chiusura, prosegue la svendita sulle collezioni uomo e donna e la promozione per la primavera estate. “Non so quale sia la ricetta per risollevare le sorti del centro - conclude la titolare - ma di sicuro servirebbe più pulizia e cura delle vie, più sicurezza e la presenza di eventi ben organizzati”.