Fuga da Corso della Repubblica? Lo storico commerciante la pensa diversamente: "E' un corso vitale che potrà avere un futuro"

"Glitter" di Giorgia Antimi presto lascerà Corso della Repubblica come conseguenza di affitti troppo alti e poca affluenza in centro storico. Stesso concetto ribadito anche da Cinzia Oriani, titolare di "99 Mania" che ha scelto di trasferirsi a Ca'Ossi in viale Risorgimento. Paolo Minoia, invece, ha scommesso su Corso della Repubblica, lasciando Corso Mazzini per aprire lo scorso settembre "Sport Service" insieme ai soci Luciano Baldinotti e Piero Medri. "La mia opinione è positiva, altrimenti non avrei traslocato - le parole di Minoia -. E' un corso vitale e che potrà avere un futuro. Una volta conclusi i lavori sarà infatti il corso più accogliente della città dal mio punto di vista. Ovviamente il commercio sta attraversando un momento difficile, anche per effetto dell'e-commerce con il cliente che guarda direttamente la proposta sui vari portali online dei fornitori. Ma ci sarà sempre uno zoccolo duro del commercio per chi vuole rivolgersi a commercianti d'esperienza che sappiano dare consigli a clienti. Il livello dei negozi che si possono trovare in Corso della Repubblica è medio alto, dove è possibile trovare articoli di qualità rispetto all'offerta standardizzata delle grandi superfici".

Come va l'attività?

"Gli affari stanno andando bene, considerando anche che ci sono delle attività sportive qui vicino. Il negozio è nuovo, su una superficie di circa 300 metri quadrati, probabilmente l'unico di queste dimensioni che ha aperto in questi anni recenti. Abbiamo avuto la fortuna di trovare questo locale, già oggetto di lavori di riqualificazione, con un affitto adeguato e sostenibile".

Parlando di affitti, potrebbe esser questo uno dei problemi che stanno affliggendo il centro?

"Purtroppo ho sentito di richieste di affitto assurde per superfici di piccole dimensioni, intorno ai 40 metri quadrati, a volte anche senza impianti di climatizzazione e da riqualificare con altri costi da sostenere".

Qual è il giudizio sui lavori di riqualificazione del Corso?

"Il risultato sarà bellissimo. I lavori procedono speditamente, senza troppi disagi per la circolazione stradale. Certamente chi ha il cantiere davanti dovrà stare chiuso almeno una settimana, ma ci sta quando si tratta di un progetto come questo. E' un 'sacrificio' che non deve essere inteso come tale e alla fine dei lavori ci saranno benefici per tutti. Comprendo le difficoltà dei piccoli esercenti".

Lei è arrivato in Corso della Repubblica da un'esperienza lunga oltre 40 anni in Corso Mazzini...

"Non possono dire nulla di male di Corso Mazzini, anche della famigerata galleria dove c'è paura di frequentarla. Non ho avuto nessun problema di delinquenza".

Però è un dato di fatto che molte attività hanno chiuso nel tempo e talvolta c'è la percezione di degrado...

"E' la conseguenza di politiche di oltre vent'anni fa che hanno portato a questa situazione. In altre città più grandi di Forlì già una decina di anni fa dovevano fare i conti con situazioni simili. Non è possibile tornare indietro e immaginare il corso come lo è stato in passato. Bisogna andare avanti nel migliore dei modi, con attività di controllo finalizzate al rispetto delle regole".

Si è parlato anche di pedonalizzazione del centro. Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste ha sottolineato in un recente intervento come "il centro deve essere disegnato per le persone (a misura d’uomo) e non per le automobili che portano inquinamento e stress"...

"Tutto dipenderà dalla progettazione che si vorrà dare attorno al centro. Pedonalizzare e basta non ha senso, così come aprire alle auto. Ci vuole un programma. Gli spazi pedonalizzati, se ben sfruttati e ben arredati, funzionano. L'esempio è quello di via Giorgio Regnoli, che in estate viene chiuso dalle 20 alle 24, venendo frequentato dalle persone, con locali sempre pieni. Si tratta di un'area che, pedonalizzata con senso, funziona. Corso della Repubblica è pedonalizzabile ad esempio nell'ultimo tratto, per intenderci dove c'è "Ca' Leoni". Ma il tutto deve avvenire secondo un progetto ponderato e a lungo termine. Poi ben venga qualsiasi iniziativa, ma non basta la sola manifestazione spot fine a se stessa".