Centro storico, il sindaco e l'assessora Cintorino: "L'abbiamo abbellito, ora è il cittadino che si deve rinnamorare"

“Il centro storico è il tema dei temi, abbiamo fatto tanti interventi per migliorarne l'aspetto, ma il primo atto deve essere far rinnamorare i forlivesi del loro centro, il primo attore è il cittadino”, lo dice il sindaco Gian Luca Zattini, facendo la sintesi degli interventi fatti per il cuore della città, nell'ambito del bilancio di mandato dell'assessora Andrea Cintorino, che per Zattini “ha fatto un grande lavoro in una degli ambiti più complicati”, avendo un assessorato “polivalente e che comporta collaborazioni con molti altri assessorati”.

Sul centro, sempre Zattini, “molti progetti sono stati rallentati dagli anni del Covid e dall'alluvione”. C'è poi “una crisi del commercio tradizionale che è generalizzata”. Tuttavia il centro gode della presenza “dell'università, che spesso non è percepita, ma che dà numeri importanti”. Tra i lavori in corso principali, per il centro, c'è il rifacimento di corso della Repubblica: “Un quarto dei lavori saranno ultimati entro la fine di marzo”, spiega l'assessora Cintorino.

Quindi alcuni numeri relativi al centro storico che emergono dal bilancio di mandato di Cintorino. Tra gli interventi fatti negli ultimi 5 anni, l'amministrazione elenca la lotta al degrado con il nuovo regolamento di Polizia Urbana e le ordinanze anti-vetro, circa 200 graffiti rimossi, l'aumento delle telecamere. Mentre per piazza Saffi nello specifico si ricorda l'apertura dell'Ufficio Informazioni turistiche (con circa 4.500 presenze in tre anni), prima in un angolo dell'anagrafe, poi i nuovi tendaggi del portico del Comune, la riqualificazione dei lampioni artistici, “dove ora sarà realizzato l'impianto di irrigazione per portare i fuori nelle fioriere dei lampioni” aggiunge Cintorino, il recupero del verde con piante e fiori nell'ellisse centrale (ed ora da qualche giorno anche la rimozione della pensilina).

Gli eventi organizzati in centro sono stati 249, per un totale di 317 giornate impegnate. Tra i numeri maggiori c'è 'Cara Forlì' con 10mila presenze, il concerto di Radio Bruno Estate con 8.000 presenze, l'ultimo Carnevale con 4.000 presenze. Le presenze turistiche hanno visto poco meno di 800mila pernottamenti dal 2020 al 2023 in strutture ricettive. Tra gli altri lavori pubblici relativi al centro c'è stata la riqualificazione delle facciate del mercato coperto (per 400mila euro), il progetto di rilancio dell'hotel della Città e, ancora da partire, il quarto stralcio del San Domenico.

Quartieri

In capo all'assessora Cintorino c'è anche la delega ai quartieri, dove la principale innovazione è stata la riforma del 2021 che ha ridotto da 42 a 21 il numero dei quartieri, riorganizzati in 8 comitati territoriali. “Abbiamo triplicato le risorse per i quartieri a 120mila euro annui”, ricorda Andrea Cintorino. Sempre nell'ambito delle attività di quartiere viene ricordata la riforma del regolamento delle aree ortive, dove è stato eliminato il requisito dell'Isee e dell'età superiore ai 60 anni per avere l'assegnazione. Gli orti sono stati ampliati a 661 unità, distribuiti su 16 zone ortive.

Pari opportunità

Nel bilancio di mandato relativo all'assessorato di Andrea Cintorino ci sono infine le Pari opportunità. In questo settore, Cintorino rivendica “l'aumento del numero delle case rifugio (case dove alloggiare in emergenza donne che scappano da contesti di violenza, con i loro bambini se necessario, ndr); la riqualificazione degli appartamenti di secondo livello (abitazioni che servono successivamente per riportare all'autonomia le donne che lasciano contesti domestici vessatori, ndr)”. Tra le altre iniziative diverse attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e nelle scuole. “Il Comune. Infine, ha integrato con 57mila euro nel 2022 e 67mila euro nel 2023 il 'reddito di libertà' erogato dall'Inps”.