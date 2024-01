Il rilancio del centro storico, "Valorizzare il Mercato Coperto. Può ospitare concerti e incontri culturali"

Per il rilancio del centro storico "il Mercato Coperto di Piazza Cavour può diventare un progetto economico, culturale e di varia umanità, e un esempio per altre location". Ne è convinto Michele Minisci, fondatore del Naima Jazz Club, che chiede "nuove e rivoluzionarie idee" per l'attrattività del cuore della città. "Ormai la “fuga” dal centro storico cittadino di diversi operatori economici è diventata la punta di un iceberg di un malessere diffuso, di una incapacità amministrativa preoccupante", sostiene Minisci, che punta sulla ristrutturazione del Mercato coperto di piazza Cavour e sulla trasformazione della sua destinazione, ideale anche per eventi musicali di qualità. "Questa risponde ad una forte esigenza sia degli operatori commerciali che dei residenti, nonché di tutta la città - sostiene Minisci -. Si tratta di una location invidiabile nel cuore della città e con una facilità di parcheggio, che sembra non godere dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale".

"Ci sono in città alcune associazioni capaci di gestire lo spazio eventi previsto nel nuovo progetto - prosegue Minisci -. Una volta terminati definitivamente i lavori, si potrebbero proporre eventi musiciali, incontri con poeti, scrittori, filosofi, registi, fotografi coinvolgendo associazioni culturali e tutti i protagonisti delle discipline artistiche e culturali di qualità presenti in città. E ho sottolineato queste discipline perché so bene che a Forlì esistono delle eccellenze artistiche e culturali di alta qualità che non vedono l’ora di essere coinvolte e messe in sinergia. Credo a questo proposito che bisognerebbe attivare una particolare collaborazione anche con l’Istituto Masini, il Liceo Artistico Musicale e il Coro e la Banda Città di Forlì nell’ottica della più ampia sinergia tra le realtà musicali e culturali cittadine. Con questa attività musicale, artistica, culturale, a mio parere dovrebbero fortemente interagire tutti gli operatori commerciali che operano già o che opereranno all’interno della struttura, agevolandone al massimo l’affitto, ma anche con gli operatori di piazza Cavour, in una forte sinergia con le proposte musicali e culturali, frutto di una qualificata e puntuale regia di respiro almeno annuale".

Inoltre secondo Minisci, "le piccole attività di ristorazione che sono state aperte o che apriranno all’interno del Mercato Coperto dovrebbero funzionare anche da asporto, principalmente per il pubblico presente agli eventi, ma non solo, ed eliminare così il dispendioso e farraginoso servizio ai tavoli. Questa location avrebbe inoltre bisogno di acquisire una sua agibilità definitiva per gli spettacoli, un piccolo palco, con un quadro elettrico di almeno 15 Kw di potenza e un piccolo spogliatoio". Ad incentivare gli eventi "si potrebbero coinvolgere sponsorizzazioni di respiro annuale, e non per un solo evento". Ma Minisci suggerisce "di far pagare anche un piccolo contributo a tutti gli operatori economici che opereranno all’interno della location, con una percentuale sull’incasso netto, nelle giornate con eventi, perché saranno questi eventi a portare in massa i futuri clienti nel Mercato. E già questa precisa volontà di coinvolgimento di tutte le forze economiche e creative, cittadine, in una unica location, può dare il senso di una svolta importante nella proposta culturale di questa città, legata fortemente alla sua disponibilità in pieno centro storico".

Minisci ritiene "doveroso coinvolgere in questo progetto tutti gli operatori commerciali di piazza Cavour, non solo quelli all’interno del Mercato, ma anche i residenti, per programmare insieme anche i loro possibili eventi autonomi, le loro idee, le loro proposte, e metterli in sinergia con il progetto complessivo di Piazza e Mercato. Questo lavoro comune deve portare ad una crescita ed uno sviluppo, non solo commerciale, ma specialmente umano e culturale. Io credo che un luogo appartiene a chi lo vive ogni giorno, sia come proprietario di casa (la comunità) sia come gestore di una attività commerciale o culturale. Piazza Cavour e il suo Mercato Coperto potrebbe diventare così un punto di confronto comunitario perenne, nel quale si aspira a raggiungere un invidiabile vivibilità attraverso la condivisione".