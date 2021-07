Centro studi "Leonardo Melandri", in arrivo l'assemblea e un seminario sul post-pandemia

Venerdì 9 luglio, alle ore 16, nella sede delle Aule Garzanti, corso della Repubblica117, a Forlì, i soci del Centro Studi "Leonardo Melandri"si riuniranno per l'annuale Assemblea ordinaria e straordinaria.

A seguire, con inizio alle ore 17, si terrà il Seminario "Il territorio nella ripresa", sulle tematiche del post- pandemia con la partecipazione, in presenza dell'assessore regionale al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, Paolo Calvano.

"Il Centro Melandri - spiega il presidente Raffaele Schiavo - intende avviare un percorso di dialogo e confronto con tutti gli attori territoriali per contribuire ad un confronto ampio e partecipato in relazione all’agenda della ripresa su scala locale. Molti gli ambiti su cui immaginare una ripartenza dei territori romagnoli, a condizione che si abbia la capacità di concertare ed unire in una visione di sviluppo i percorsi di crescita intrapresi già prima della pandemia e che ora assumono l’urgenza di riprogettazione del futuro.Molte le traiettorie da preservare e rafforzare: lo spirito di coesione, il welfare improntato al rispetto delle persone e dei lavoratori, le innovazioni di processo e di prodotto, gli investimenti produttivi sulle nuove tecnologie e sulla nuova imprenditorialità, la razionalizzazione e l’ammodernamento del capitale infrastrutturale del territorio, l’investimento sul capitale umano e sulle nuove competenze digitali".

Durante l’Assemblea 2021 del Centro Melandri ci sarà l’opportunità di confrontarsi sulla progettualità e sugli obiettivi della ripresa, anche in considerazione degli assetti di governance che va assumendo il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa.