Cercano una borsa rubata e trovano una serra per la coltivazione della marijuana: coppia nei guai

Indagavano su un furto e ricettazione di una borsa di particolare valore economico quando, i Carabinieri di Forlimpopoli, perquisendo la casa di uno dei sospettati, hanno trovato una serra per la coltivazione di sostanze stupefacenti. Mai il celebre proverbio “cercano funghi e trovano tartufi” è perfettamente attagliato a quanto è successo lo scorso 23 maggio agli uomini dell'Arma. I militari, durante una indagine per un furto e ricettazione di una borsa da donna hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione di uno dei sospettati ma, anziché rinvenire quanto sperato, si sono trovati davanti una coltivazione fatta in casa di “cannabis indica”.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il forte odore tipico della marijuana proveniente dal sottotetto dell’abitazione ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di vederci meglio trovando così una particolare serra funzionante all’interno di un primo box, attrezzata con tanto di lampada alogena, impianto di riscaldamento-riflettente, ventilatore, relativo sistema di irrigazione e fertilizzanti, al cui interno erano presenti anche quattro rigogliose piante di canapa indiana già in stato di avanzata crescita.

In un ulteriore box, analogo al precedente ma privo di riscaldamento, hanno rinvenuto invece quattro barattoli contenenti inflorescenze essiccate di marijuana pari a 330 grammi circa. I proprietari di casa sono stati denunciati e tutto lo stupefacente, assieme alle serre ed alle relative attrezzature, è stato sequestrato.