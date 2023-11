Forlì celebra in Piazzale della Vittoria la Giornata delle Forze Armate

Forlì celebra sabato la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, rendendo omaggio ai Caduti di tutte le guerre. Alle 9 il vescovo Livio Corazza celebrerà una messa in suffragio al Sacrario ai Caduti (corso Diaz, 95). Alle 10.30 avrà inizio la cerimonia in piazzale della Vittoria, con gli onori al Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri. Seguirà l'alzabandiera e sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Renderà gli onori una compagnia di Formazione Interforze. Seguirà la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti. Alle 17.15 si terrà l'ammainabandiera a cura di una schierante del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 sarà aperta la Casa del Mutilato (Via Maroncelli, 3), a cura dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra