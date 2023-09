A Forlì la cerimonia di apertura dell'anno scolastico: ci saranno Mattarella e mille studenti da tutt'Italia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Forlì tre mesi e mezzo dopo la sua ultima visita in Romagna. Era il 30 maggio scorso quando il Capo dello Stato fece visita alla città martoriata dall'alluvione, con una cerimonia in piazza Saffi e un' “attraversata” in macchina dei quartieri più colpiti. Ed ora, 111 giorni dopo quella visita, sarà a Forlì per la cerimonia ufficiale di apertura dell'anno scolastico, lunedì 18 settembre. Se si considera anche la visita a Cesena dello scorso 2 maggio per l'anteprima della fiera Macfrut, Mattarella ha visitato la nostra provincia tre volte in quattro mesi e mezzo.

Non ci sarà solo il presidente, ma un nutrito gruppo di studenti provenienti da tutt'Italia, oltre che le maestranze Rai che stanno già provvedendo al montaggio del grande palco che accoglierà la trasmissione “Tutti a scuola” all'interno del campo di atletica interno al plesso scolastico “Allende”, il centro studi che comprende Liceo Scientifico, Istituto tecnico economico Matteucci e istituto tecnico Saffi-Alberti. E' proprio quest'ultimo ad essersi aggiudicato il privilegio di ospitare la trasmissione di Raiuno, che andrà in diretta lunedì mattina, 18 settembre, e risulta come scuola “ospite” e organizzatrice. Sarà presente a Forlì anche il ministro dell'Istruzione e merito Giuseppe Valditara.

La cerimonia è una tradizione che si rinnova da 23 anni, organizzata da Ministero dell'Istruzione e Rai. Dal 2015 la manifestazione è itinerante per l'Italia: lo scorso anno è stata allestita all'istituto superiore Curie Vittorini di Grugliasco (Torino), e gli anni prima a Pizzo Calabro e a Vò (Padova). Ospite fisso è il presidente della Repubblica, che tiene il discorso conclusivo, ma nel frattempo il palco viene occupato da tanti personaggi dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo, nonché appunto tantissimi ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado da tutto lo Stivale che testimoniano della parte migliore della scuola italiana. Sul palco, il ruolo di presentatore negli ultimi anni è stato affidato a Flavio Insinna, mentre storicamente – fino al suo decesso – l'evento è sempre stato presentato da Fabrizio Frizzi.

Non sono previste altre tappe del presidente della Repubblica, quindi Mattarella arriverà la mattina in aeroporto, si tratterrà per la trasmissione tv e ripartirà poi alla volta del Quirinale. L'attribuzione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico a Forlì, quest'anno, è stata decisa come segno di attenzione ad un territorio colpito dall'alluvione dello scorso maggio.