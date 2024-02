Cerimonia di consegna dei premi di laurea alla memoria del prof. Addis Sante Meleti

L’amministrazione comunale di Civitella di Romagna, per ricordare la figura di Addis Sante Meleti, scomparso nel 2019, ha istituito anche quest’anno 5 premi di laurea del valore rispettivamente di 500, 350, 300, 250 e 150 euro. Il professore, nato a Civitella nel 1935, dopo aver conseguito l’abilitazione magistrale, espletò il suo primo incarico di maestro a Bonate di Sotto, nel bergamasco. Ottenuto il trasferimento in provincia di Forlì, Meleti scalò tutti i gradini della gerarchia scolastica fino a ricoprire il ruolo di preside del Liceo Classico ‘G. B. Morgagni’ di Forlì.

Meleti, che era rimasto molto legato alla ‘sua’ Civitella, anche per la presenza della famiglia del fratello Franco, impiegò molto del suo tempo libero per studiare e ricercare notizie che riguardavano la storia del suo paese natale. Studi che culminarono con la pubblicazione di un volume di 520 pagine dal titolo ‘cronistoria di Civitella di Romagna e dintorni’, di fondamentale importanza per conoscere la storia del comune bidentino e dei luoghi circostanti.

"Sabato 3 febbraio - commenta l’assessore alla cultura e turismo Francesco Samorani - abbiamo consegnato i premi di laurea intitolati al prof Addis Sante Meleti ai nostri giovani laureati più meritevoli. Quest’anno è stata la terza edizione di quella che vuol essere una iniziativa che abbiamo intenzione di consolidare e riproporre negli anni a venire. L’idea di intitolare questi premi del valore di 500 - 300 - 250 e 150 euro è nata sia per premiare il merito e la bravura dei nostri ragazzi ma anche per ricordare il nostro cittadino onorario Meleti, docente e studioso della nostra terra scomparso nel 2019". I ragazzi premiati per l’anno accademico 2021-2022 sono:

1) Giada Cerchierini - Laurea in scienze della formazione ed educazione. Tesi: ‘disturbi specifici dell’apprendimento: conoscerli e riconoscerli’;

2)Alessia Martella – Laurea in beni culturali. Tesi: ‘il corpo proprio nello spazio, la sintesi del corpo nella performance di Bruce Nauman’;

3)Farooki Mukaram - Laurea in ing. Meccanica. Tesi: ‘analisi di redditività per un impianto di smistamento automatico per DHL’;

4)Lucia Dini - Laurea in Aviation Management. Tesi: ‘trasformazione digitale: analisi dello stato attuale dei cinque principali aeroporti europei’;

5)Alessandro Marchi - Laurea in psicologia clinica e riabilitazione. Tesi: ‘una mente senza intervento psicologico globale nel ritiro sociale’.