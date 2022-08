Delegazione forlivese a Bologna per ricordare le 85 vittime della strage del 2 agosto 1980

In occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980 il Comune di Forlì ha partecipato martedì mattina con una delegazione guidata dal vicesindaco Daniele Mezzacapo e dal Civico Gonfalone. La rappresentanza forlivese ha preso parte alla manifestazione organizzata dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi ed in corteo ha percorso un tratto di strada segnalato dai “Sampietrini della Memoria” con i nomi e l’età delle 85 vittime della strage, ed ha raggiunto la stazione ferroviaria. In piazza Medaglie d’Oro, si è svolto un momento di ricordo delle vittime, poi la delegazione accompagnata dai familiari di Silver Sirotti, ha deposto un mazzo di fiori al monumento posto nel primo binario che ricorda il sacrificio del forlivese.