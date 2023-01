Cervese, il cantiere sul Bevano: i lavori dureranno 4 mesi, ecco come evolveranno

La ditta Coromano di Fratta Terme, individuata dalla Provincia con una procedura di gara espletata negli ultimi mesi del 2022, ha iniziato i lavori di adeguamento idraulico del ponte sul Torrente Bevano a Casemurate lungo la Provinciale 2 di Cervia. L’intervento prevede la demolizione integrale del ponte sul torrente Bevano e contestualmente la ricostruzione in una nuova struttura mista in acciaio e cemento armato, sopraelevata rispetto all’esistente di circa un metro. I lavori sono finanziati in parte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Mims) ed in parte con risorse provinciali, per un investimento complessivo di 1.320.000 euro.

L’adeguamento del tratto stradale, collegato al rifacimento del ponte, interesserà circa 350 metri di strada a due corsie di larghezza pari a 3,50 metri ciascuna. É contestualmente previsto il ripristino ed adeguamento dei fossi di guardia, la realizzazione del nuovo tracciato del fosso consorziale, la posa in opera di barriere di protezione laterale e il ripristino degli accessi privati esistenti. Verrà inoltre predisposta una corsia dedicata all’utenza debole di larghezza pari a 2,50 metri, che configurerà un collegamento ai percorsi di mobilità dolce presenti nel territorio, aumentando al contempo la sicurezza per tutte le tipologie di utenza, in particolare di quella ciclo-pedonale.

"In questi giorni è in corso lo spostamento delle interferenze dei servizi a rete, la deviazione dello scolo consorziale e la realizzazione del percorso provvisorio a scavalco del torrente Bevano - dichiara Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese -. I lavori dureranno circa quattro mesi in modo da evitare possibili disagi al traffico che interessa la Provinciale 2 durante i mesi estivi. La Provincia è competente su 1.015 chilometri di strade e 570 ponti: dopo un’attenta opera di censimento e alla determinazione delle priorità secondo lo stato di manutenzione e la portata del traffico, abbiamo individuato 19 interventi sui ponti del territorio provinciale per un investimento complessivo di 21.000.000 euro per la messa in sicurezza. Il cantiere del Bevano è uno dei primi a partire anche per le sollecitazioni indotte dal traffico, anche pesante, che in quel tratto si avvicina ai 3 milioni di transiti all’anno".