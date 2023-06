Anche Cesare Cremonini "arruolato" nell'emergenza: con Nek e i Vos di Sassuolo alla Protezione Civile di Forlimpopoli

Anche Cesare Cremonini si unisce all'esercito di volontari impegnati nell'emergenza alluvione in Romagna. Il cantautore bolognese è entrato nel team dei volontari sicurezza di Sassuolo, tornato in missione a Forlimpopoli. Come già accaduto nelle scorse settimane era presente anche Nek, al secolo Filippo Neviani. I Vos, Volontari della Sicurezza Sassuolo, in questi giorni attivi in Romagna per aiutare le popolazioni colpite, stanno operando con la Protezione Civile artusiana "Valerio Grassi". Cremonini ha dedicato un post, definendo Nek un "meraviglioso amico", e ringraziando di cuore Valerio Grassi, Valentina Masoni e "tutti i fantastici volontari della “Protezione civile Forlimpopoli”. Grazie a Paolo “gas aperto” Gottardi, presidente dei volontari sicurezza di Sassuolo (di cui da oggi sono orgogliosamente iscritto) per avermi accolto".

Ma Cremonini ha anche ricordato la possibilità di donare beni di prima necessità e aiuti umanitari alla protezione civile di Forlimpopoli, che ha sede in via Corallo 440. "Che avessi un cuore d'oro lo sapevo già, così lo hai proprio dimostrato a tutti", commenta su Instagram Federica. "Siete un orgoglio e un grande segnale di speranza - scrive Katy -. La Romagna tornerà a splendere più fulgida di prima". "Un cuore immenso", sono le parole esternate da più fan. Il post, pubblicato venerdì mattina, in poco più di un'ora ha raccolto oltre 19mila like.

L'impegno della Protezione Civile di Forlimpopoli

Nel frattempo la Protezione Civile di Forlimpopoli ha deciso di investire quanto ricevuto nelle donazioni nell'acquisto di frigoriferi e lavatrici destinate alle famiglie che hanno subito danni da alluvione. "Visto il sovraccarico telefonico - si legge nell'informativa -. vi chiediamo di prenotarvi esclusivamente tramite Whatsapp o sms" inserendo nome, cognome, indirizzo e numero telefonico ai numeri 349 6520702 oppure 335 325764. Ma è possibile anche inviare una mail a protezionecivileforlimpopoli@gmail.com, specificando la scelta di un elettrodomestico. Per cercare di venire incontro a tutti verrà consegnato un pezzo singolo per famiglia a scelta tra frigorifero o lavatrice. Sarà nostra cura verificare la veridicità della richiesta al momento della consegna". Hanno contribuito all'iniziativa anche Unieuro e Euronics. "La nostra associazione sta cercando di fare il possibile - viene sottolineato -. Continuate a seguirci sui nostri canali social per tutte le nostre iniziative".

L'impegno dei Vos

I Vos nelle scorse settimane hanno avviato una raccolta di generi di prima necessità da consegnare nelle zone drammaticamente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, iniziando da Faenza. Tra i beni raccolti generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona, power bank, prodotti per la pulizia e sgombero (stivali, guanti, pale, sacchi, caschi, stracci, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni e cassette di plastica), ma anche attrezzature specialistiche (pompe di sollevamento, idrovore, idropulitrici, generatori e bobcat con la pala". Tutto il materiale è stato raccolto a Sassuolo al distributore di via Pia.