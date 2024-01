Cesena diventa a tutti gli effetti co-capoluogo, la vecchia "provinciona" di Forlì è ancora di più un lontano ricordo

Il 30 gennaio 2024 entra di diritto tra le giornate storiche di Cesena, e indirettamente anche di Forlì. La svolta è arrivata nella serata di lunedì con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 'Election day' che fissa le prossime elezioni per l'8 e il 9 giugno ma prevede anche un articolo 3 che sancisce il passaggio di Cesena a capoluogo, alla stessa stregua di Forlì. A darne l'annuncio è il sindaco di Cesena Enzo Lattuca con tutta la giunta presente, non manca l'emozione nella suggestiva Sala degli Specchi che si trova in Municipio a Cesena.

"La ritengo una conquista e una promozione per la città che non toglie nulla a Forlì. E' un momento importante, la ritengo una promozione meritata sul campo, una conquista - ha detto Enzo Lattuca - da oggi la provincia è Forlì più Cesena e non più Forlì meno Cesena". Questo viene infatti ufficialmente sancito nell'ordinamento giuridico chiudendo un percorso iniziato in consiglio comunale di Cesena lo scorso 10 luglio e 32 anni dopo l'istituzione della provincia di Forlì-Cesena

Il passaggio burocratico va spiegato. E' già da 32 anni che quasi tutti credono che Cesena fosse già co-capoluogo della provincia, da quando cioè nel 1992 venne istituita la Provincia di Rimini e la restante parte della vecchia provincia di Forlì divenne Provincia di Forlì-Cesena. Tuttavia il nuovo ruolo di Cesena non era attuato fino in fondo, perché all'atto di ri-denominazione della provincia nel 1992 non vi fu alcun atto normativo che identificava Cesena come co-capoluogo della provincia, al pari di Forlì, col risultato che non essendoci alcuna fonte normativa, lo Stato continuava a considerare solo Forlì capoluogo, anche ai fini della distribuzione dei fondi destinati alle città con questa qualifica, a differenza di quanto avviene per altri co-capoluoghi di province con denominazione multipla (come per esempio Andria-Barletta-Trani).

La storia

Per Forlì è un ulteriore passaggio di un lungo addio a quello che era la sua storica "provinciona", creata fin dal 1859, negli anni che segnarono l'Unità d'Italia e poi ingrandita esattamente un secolo fa, nel 1923, con l'inclusione della "Romagna toscana" dei comuni appenninici prima posti sotto l'amministrazione della provincia di Firenze. La parte centrale del Novecento è stata quindi quella in cui Forlì ha assunto i connotati di grande centro amministrativo della Romagna. Risale invece al 1992 il distacco della provincia di Rimini, che a sua volta si è poi ingrandita fino a includere i comuni della val Marecchia, precedentemente nelle Marche.

La parte restante della provincia divenne così la Provincia di Forlì-Cesena con capoluogo Forlì. Oggi, nel 2024 l'ultimo passaggio: Cesena diventa co-capoluogo e in sostanza le tre città che un tempo formavano la "grande" Provincia di Forlì (Forlì, Cesena e Rimini) oggi godono dello stesso status. C'è da dire che Forlì non perde concretamente niente, come spiegato da Enzo Lattuca, che è anche presidente della Provincia da oggi con due capoluoghi.

La legge appena approvata

Ma cosa dice l'articolo 3 del decreto Election Day, il numero 7 del 29 gennaio 2024. Al comma 3 si legge: 'Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia". Al comma 4: 'L'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali". La sede legale dell'ente Provincia di Forlì-Cesena resta quella di Piazza Morgagni a Forlì.

Ma come si è arrivati a questa accelerazione? Lo spiega il sindaco Lattuca, si dovrà ovviamente attendere la conversione in legge del decreto entro 60 giorni, ma non ci dovrebbero essere sorprese. "Prima abbiamo lavorato - spiega il primo cittadino - sulla legge Calderoli di riforma delle province, poi questo progetto si è arenato, nel mese di gennaio si è concretizzata questa possibilità per Cesena nel decreto 'Election day' che all'articolo 6 dice che il decreto stesso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (pubblicazione avvenuta ieri), per questo possiamo dire che da oggi siamo ufficialmente capoluogo".

'Promosse' anche Urbino e Carrara

E' ovvio che una delle cose più importanti è sapere cosa cambia in concreto per Cesena: "In primis - sottolinea il sindaco - aumenta la capacità della città di intercettare finanziamenti, partecipare a bandi e procedure. Se fossimo già stati capoluogo, Cesena dal Pnrr avrebbe intercettato 13 milioni di euro in più, il budget per rigenerare la stazione sarebbe stato di 20 milioni e non di 10 milioni di euro". Insieme a Cesena diventano capoluogo, per effetto di questo decreto, anche Urbino e Carrara, 'sorelle' di Pesaro e Massa.

Non toglie nulla a Forlì - ripete Lattuca - il sindaco Zattini aveva detto che non era una priorità, ma in questo caso non si tratta di priorità o meno, c'era una lacuna evidente da colmare. Perché questo percorso è iniziato il 10 luglio? E' stato anche il riconoscimento di come Cesena ha affrontato l'alluvione, anche per questo motivo ci meritiamo il traguardo, nessun si sentirà più cittadino di serie B, è un momento importante per il futuro della città. Cesena è la 49esima città d'Italia per abitanti, il comprensorio cesenate ha più abitanti e una maggiore estensione di quello di Forlì, noi siamo a tutti gli effetti una provincia bicefala. Al di là dell'aeroporto, della Questura e della Prefettura, Cesena e Forlì hanno gli stessi insediamenti, in passato Cesena aveva anche il suo tribunale". In pratica Cesena era fino ad oggi in Italia la città più popolosa a non essere capoluogo dopo Giugliano, in provincia di Napoli.

Tra le conseguenze in concreto del passaggio di Cesena a co-capolugo c'è l'aumento dei consiglieri comunali da 24 a 32, maggiori risorse per il comparto sicurezza. "Molti benefici li scopriremo vivendo - sorride Lattuca - di sicuro non vogliamo sottrarre nulla a nessuno. Questo nuovo traguardo aumenterà gli onori ma anche gli oneri, noi vogliamo aiutare il territorio anche al di fuori dei confini comunali, e grazie all'Unione Valle Savio già lo stiamo facendo". "Non cambierà invece l'indennità degli amministratori pubblici come ho letto erroneamente", chiosa il sindaco.